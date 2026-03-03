Οι επαφές Δένδια σήμερα στην Κύπρο, το πρόγραμμα
Στην Κύπρο ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σήμερα Τρίτη 3/03/2026.
Μετά τη αποστολή της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης στην Κύπρο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας θα βρεθεί στο νησί σήμερα Τρίτη 3/03/2026.
Το πρόγραμμα
– 11.00 Συνάντηση ΥΕΘΑ Ν. Δένδια με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Χριστοδουλίδη (Προεδρικό Μέγαρο)
– 12.00 Συνάντηση ΥΕΘΑ με ΥΠΑΜ Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Β. Πάλμα. Θα ακολουθήσει δήλωση στον Τύπο (Υπουργείο Άμυνας)
– 13.05 Συνάντηση ΥΕΘΑ με Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ Γεώργιο (Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου).
