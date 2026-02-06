Οι «επισκέψεις» στο ψυχιατρείο της «εμπρηστικής» δασκάλας γιόγκα

Οι τρεις εμπρηστικές επιθέσεις οχημάτων από τη δασκάλα γιόγκα σε 12 μόλις ημέρες.

06 Φεβ. 2026 9:05
Η 56χρονη δασκάλα γιόγκα που συνελήφθη για εμπρηστικές επιθέσεις σε οχήματα της οικογένειας της και φίλων της, φαίνεται να μπαινόβγαινε συχνά στο ψυχιατρείο και να μην λάμβανε την αγωγή της.

Η εν λόγω γυναίκα ήξερε να φτιάχνει και να τοποθετεί τους εκρηκτικούς μηχανισμούς τουλάχιστον μια δεκαετία, από τότε δηλαδή που είχε κάνει την επίθεση στο αυτοκίνητο του ίδιου της του πατέρα.

Η 56χρονη μάλιστα έκανε αινιγματικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο και όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 6/2 η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική αρκετές φορές, παραμένοντας περίπου 20 μέρες και μετά βγαίνοντας έξω.

Λόγω του παρελθόντος της και της ψυχολογικής της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της στην ψυχιατρική κλινική του Κορυδαλλού, αφού αποφασίστηκε η προφυλάκισή της μετά από τις 31 του μηνός που συνελήφθη.

Η γυναίκα πραγματοποίησε τρεις επιθέσεις μέσα σε 12 μέρες, με τελευταία αυτή στις 29 Ιανουαρίου στο αυτοκίνητο της γειτόνισσας. Μια παλιά γειτόνισσα, που εκτός από τα χρήματα που ζητούσε, στο παρελθόν η 56χρονη είχε ζητήσει να την φιλοξενήσει. Όταν αυτή λοιπόν αρνήθηκε, δεν φαντάστηκε πως χρόνια αργότερα η 56χρονη το είχε κρατήσει στο μυαλό της αυτό και αποφάσισε να εκδικηθεί, βάζοντας γκαζάκια στο ΙΧ της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών της οι γονείς της 56χρονης της έδιναν σχεδόν έναν ολόκληρο μισθό για να ζήσει, ενώ είχε και δικό της διαμέρισμα και έκανε παράλληλα και τα μαθήματα γιόγκα.

