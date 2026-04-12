Οι επιβάτες θα έχουν το πλοίο της γραμμής Πάτρα-Κεφαλονιά στα πόδια τους

Το καράβι στα… πόδια τους θα έχουν σε λίγες μέρες οι επιβάτες που θα επιλέξουν το λιμάνι της Πάτρας για να ταξιδέψουν με το πλοίο στη γραμμή Κεφαλονιά-Ιθάκη.

Το λέμε αυτό γιατί σε σχέση με ό,τι ισχύει έως τώρα, με το καράβι να «δένει» σε απόσταση 100 μέτρων από τον επιβατικό σταθμό «Παναγιώτης Κανελλόπουλος», σύντομα και αφού γίνουν ορισμένες τεχνικές παρεμβάσεις θα «δένει» ακριβώς μπροστά τους και έτσι δεν θα υπάρχει καμία καθυστέρηση στη μετάβασή τους για να ταξιδέψουν.

Ηδη, πάντως η αλλαγή θέσης ελλιμενισμού εχει χαρακτηριστεί θετικά από τους επιβάτες που πήραν το πλοίο για να ταξιδέψουν την Μεγάλη Εβδομάδα και όπως αναφέρθηκαν και πρόσφατα σε συνέντευξη Τύπου, ΟΛΠΑ και εκπρόσωποι της levante ferries, υπάρχουν θετικά σχόλια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



