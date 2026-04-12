Οι επιβάτες θα έχουν το πλοίο της γραμμής Πάτρα-Κεφαλονιά στα πόδια τους

12 Απρ. 2026 12:00
Pelop News

Το καράβι στα… πόδια τους θα έχουν σε λίγες μέρες οι επιβάτες που θα επιλέξουν το λιμάνι της Πάτρας για να ταξιδέψουν με το πλοίο στη γραμμή Κεφαλονιά-Ιθάκη.

Το λέμε αυτό γιατί σε σχέση με ό,τι ισχύει έως τώρα, με το καράβι να «δένει» σε απόσταση 100 μέτρων από τον επιβατικό σταθμό «Παναγιώτης Κανελλόπουλος», σύντομα και αφού γίνουν ορισμένες τεχνικές παρεμβάσεις θα «δένει» ακριβώς μπροστά τους και έτσι δεν θα υπάρχει καμία καθυστέρηση στη μετάβασή τους για να ταξιδέψουν.

Ηδη, πάντως η αλλαγή θέσης ελλιμενισμού εχει χαρακτηριστεί θετικά από τους επιβάτες που πήραν το πλοίο για να ταξιδέψουν την Μεγάλη Εβδομάδα και όπως αναφέρθηκαν και πρόσφατα σε συνέντευξη Τύπου, ΟΛΠΑ και εκπρόσωποι της levante ferries, υπάρχουν θετικά σχόλια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:19 Τι πρέπει να προσέξεις για να διαλέξεις κλιματιστικό
12:09 Ευκαρπία: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 64χρονου άνδρα, χειροπέδες σε 42χρονο
12:00 Οι επιβάτες θα έχουν το πλοίο της γραμμής Πάτρα-Κεφαλονιά στα πόδια τους
11:50 Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό στα play-offs
11:39 Οι 21 ώρες συζητήσεων και οι κόκκινες γραμμές ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
11:28 Χίος: Μαγευτικές εικόνες στο Βροντάδο, χιλιάδες ρουκέτες την Ανάσταση
11:14 Tips για όσα πρέπει να περιλαμβάνει το Πασχαλινό τραπέζι
11:01 Πάτρα: Κρεοπώλης έστησε σούβλα για 80 αρνιά-Θα τα δίνει …take away ΦΩΤΟ
10:49 Αιτή: Πρωτοφανές περιστατικό, ποδοπατήθηκαν 30 τουρίστες ΒΙΝΤΕΟ
10:37 Που θα δείτε την σπουδαία μονομαχία της Εθνικής με την Ισπανία
10:25 Ουγγαρία: Ανοιξαν οι κάλπες, τα σενάρια για τον Ορμπάν
10:15 Πάτρα: Δείτε σε πιο παραλιακό εστιατοριο δείπνησε ο Γαβαλάς
10:00 Η Tui θα μεταφέρει 45.000 τουρίστες μέσω του Άραξου-Τι δηλώνει ο εκπρόσωπος της εταιρείας Ε. Δημητρόπουλου
9:50 Σύρος: Οχια δάγκωσε 13χρονο και νοσηλεύεται
9:40 Σπουδαία διάκριση για την Νάσια Μεσίρη, κατέκτησε την 6η θέση στον κόσμο
9:31 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:21 Κρήτη: Τριπλή επιχείρηση μεταναστών
9:11 Με σύμμαχο τον καιρό το ψήσιμο του οβελία-Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα του Πάσχα
9:00 Μέση Ανατολή: Άκαρπες οι επαφές για την εκεχειρία, κάναμε την καλύτερη πρόταση, είπε ο Βανς
0:00 Φως, ελπίδα και αγάπη: Χριστός Ανέστη! – Ευχές από τον όμιλο «Πελοπόννησος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11-12/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ