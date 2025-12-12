«Οι φασίστες δεν έχουν θέση στην Πάτρα, στα σχολεία και στις γειτονιές της». Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλαν με την αποψινή (12/12/2025) συγκέντρωσή τους στην πλατεία Εργατικών Κατοικιών Ταραμπούρα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών, η Δημοτική Αρχή και οι κάτοικοι της περιοχής.

Η συγκέντρωση οργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, το Εργατικό Κέντρο και το Συντονιστικό των Μαθητών, μέρα παρουσίασης της πρότασης της εισαγγελέως του Εφετείου Αθηνών σχετικά με την ενοχή ή όχι των καταδικασμένων μελών της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσής Αυγής» και σε συνέχεια των δράσεων των προηγούμενων ημερών, όπου οι μαθητές του 10ου Γυμνασίου, μαζί με κατοίκους της περιοχής και τον Πολιτιστικό Σύλλογο έσβησαν φασιστικά συνθήματα, δίνοντας απάντηση στην απόπειρα εμφάνισης φασιστών στο ΝότιοΔιαμέρισμα.

