Οι φήμες για γάμο και η απάντηση της Οικονομάκου

Για τον φημολογούμενο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο το καλοκαίρι, μιλησε η Αθηνά Οικονομάκου.

«Δεν θα είμαι στην Πάρο τον Ιούνιο. Όχι, δεν θα είμαι. Δεν ξέρω πώς τα κυκλοφορήσατε όλα αυτά. Ψέματα όλα. Θα φανεί στο μέλλον. Ψέματα όλα σας λέω! Η Πάρος είναι ένας προορισμός που λατρεύει ο Μπρούνο εδώ και χρόνια, θα δούμε τι θα γίνει», ξεκαθάρισε η Αθηνά Οικονομάκου.

«Όχι, δεν έχω λάβει πρόσκληση, άρα δεν ισχύει», συμπλήρωσε η Μαίρη Συνατσάκη.

Σημειώνεται ότι η Σταματίνα Τσιμτσιλή από την εκπομπή της «Happy Day» είχε αποκαλύψει για την Αθηνά Οικονομάκου: «Η Αθηνά ψάχνει χώρο στην Πάρο για να γίνει ο γάμος. Εγώ άκουσα ότι θα έχει πάνω από 200 καλεσμένους. Το σίγουρο είναι, ότι ενώ πέρσι υπήρχαν φήμες ότι παντρεύονται, πλέον είναι γεγονός. Είναι σε αναζήτηση χώρου για το πού θα γίνει το pre-wedding πάρτι και πού θα γίνει το πάρτι του γάμου. Το νησί έχει γίνει πολύ hot!».

