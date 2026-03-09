Οι G7 δεν απελευθερώνουν αποθέματα πετρελαίου, κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι

Οι χώρες της G7 αποφάσισαν να μην απελευθερώσουν άμεσα μέρος των αποθεμάτων τους σε πετρέλαιο, με φόντο την ραγδαία αύξηση της τιμής του εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Reuters μεταδίδει πως υπήρξε «ευρεία συμφωνία» μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της G7 να μην απελευθερωθούν ακόμη τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου.

Η G7 δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι ήταν έτοιμη να λάβει «απαραίτητα μέτρα» για να υποστηρίξει την παγκόσμια προσφορά ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης αποθεμάτων, αλλά δεν το έκανε τώρα.

«Υπήρξε ευρεία συναίνεση σε αυτό», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της G7 με γνώση των συζητήσεων. «Δεν ήταν ότι κάποιος ήταν αντίθετος, είναι απλώς θέμα χρόνου. Χρειάζεται περισσότερη ανάλυση», δήλωσε ο ίδιος.

Οι υπουργοί άφησαν την απόφαση στους ηγέτες

Οι υπουργοί ενέργειας της G7 πρόκειται να πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη για το ίδιο θέμα την Τρίτη και οι ηγέτες της G7 αργότερα αυτή την εβδομάδα, πρόσθεσε. «Κατά τη γνώμη μου, η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους ηγέτες», δήλωσε ο ίδιος.

Η G7 αποτελείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Ιταλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Οικονομικοί αναλυτές την ίδια ώρα προειδοποιούν για αύξηση «δίχως προηγούμενο» στην τιμή του πετρελαίου καθώς συνεχίζεται η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Οι δυσκολίες για πέρασμα από το Στενό του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων παραγωγής πετρελαίου, εντείνει τους φόβους για παρατεταμένες διακοπές και διαταραχές στις μεταφορές.

Έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια το Brent

Παράλληλα, με την τιμή να αγγίζει σήμερα τα 120 δολάρια ανά βαρέλι, έχει σπείρει τεράστια ανησυχία.

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν πτωτικές τάσεις, ωστόσο παραμένουν σε επίπεδα κοντά στα 100 δολάρια.

Το απόγευμα στις 6 ώρα Ελλάδος η τιμή έπεσε στα 99 δολάρια το βαρέλι για το αμερικανικό Brent.

Το Brent είχαν φτάσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα μέχρι και τα 119,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI άγγιξε ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 119,48 δολάρια.

