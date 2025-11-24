Οι γείτονες της Νέας Περάμου μιλούν για 15 χρόνια φόβου: «Ήταν θέμα χρόνου να γίνει το κακό»

Η κοινωνία της Νέας Περάμου περιγράφει ένα σπίτι βυθισμένο στη βία, στους καυγάδες και στην απόγνωση. Οι γείτονες μιλούν για χρόνια επεισοδίων ανάμεσα στα δύο αδέλφια, που κατέληξαν στην τραγωδία της Δευτέρας.

Οι γείτονες της Νέας Περάμου μιλούν για 15 χρόνια φόβου: «Ήταν θέμα χρόνου να γίνει το κακό»
24 Νοέ. 2025 11:23
Pelop News

Πίσω από τη δολοφονία στη Νέα Πέραμο ξετυλίγεται μια ιστορία σκληρής καθημερινότητας, με συνεχείς συγκρούσεις, εξαρτήσεις και μια οικογένεια που είχε διαλυθεί πολύ πριν τη μοιραία μέρα. Οι γείτονες μιλούν για χρόνια έντασης, επεμβάσεις της αστυνομίας και επεισόδια που έμοιαζαν να προμηνύουν το τέλος.

Στη Νέα Πέραμο, οι κάτοικοι δεν αιφνιδιάστηκαν από την είδηση της δολοφονίας του 47χρονου από τον 44χρονο αδερφό του. Όπως περιγράφουν, οι καυγάδες στο συγκεκριμένο σπίτι ήταν καθημερινοί εδώ και περίπου 15 χρόνια, με την αστυνομία να παρεμβαίνει συχνά και το ΕΚΑΒ να έχει κληθεί πολλές φορές στο παρελθόν.

Η δολοφονία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, μέσα στη μονοκατοικία όπου ζούσαν τα δύο αδέλφια μαζί με έναν ακόμη αδερφό, 48 ετών, ο οποίος ήταν και αυτός που κάλεσε τις αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 44χρονος φέρεται να άρπαξε ψαλίδι και να επιτέθηκε θανάσιμα στον αδερφό του, ο οποίος φαίνεται ότι προσπάθησε να αντισταθεί, καθώς ο δράστης βρέθηκε με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Κάθε νύχτα φωνές, καυγάδες»

Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν μια κατάσταση που συνέχιζε αδιάκοπα για χρόνια. «Κάθε νύχτα φωνάζουν και τσακώνονται. Το ξέρει όλη η γειτονιά. Η αστυνομία ερχόταν συνέχεια» λέει ένας γείτονας, σημειώνοντας ότι ο 44χρονος έπινε συστηματικά και κυκλοφορούσε συχνά με ένα μπουκάλι κρασί στο χέρι.

Άλλοι μάρτυρες αναφέρουν ότι τα δύο αδέλφια είχαν επανειλημμένα εμπλακεί σε επεισόδια ξυλοδαρμών, ενώ στο σπίτι φέρονται να έμπαιναν άτομα «κάθε λογής», όπως λένε χαρακτηριστικά.

«Όταν πέθανε η μητέρα, όλα βγήκαν εκτός ελέγχου»

Πολλοί στη γειτονιά θεωρούν ότι η ένταση κορυφώθηκε μετά τον θάνατο της μητέρας τους, η οποία –σύμφωνα με τις μαρτυρίες– ήταν εκείνη που κρατούσε την κατάσταση όσο μπορούσε.

«Όσο ζούσε η μάνα, κάτι κρατιόταν. Μετά ξέφυγαν. Η πρόνοια ερχόταν συχνά, τους έφερνε τρόφιμα. Η αστυνομία γνώριζε όλες τις υποθέσεις» αναφέρει κάτοικος, προσθέτοντας ότι τα δύο αδέλφια είχαν χρόνια προβλήματα με ναρκωτικά και αλκοόλ.

Ένας άλλος γείτονας μιλά για την ίδια γυναίκα με συγκίνηση: «Ήταν υπέροχη. Δούλευε από τις 5 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ για να τους συντηρεί. Πολλές φορές γινόταν και η ίδια θύμα επιθέσεων μέσα στο σπίτι».

Οι μαρτυρίες αποκαλύπτουν ότι περιστατικά επιθετικότητας, ακόμη και με μαχαίρια, είχαν σημειωθεί πολλές φορές. Σε αρκετές περιπτώσεις, ένας από τα αδέρφια –ο μόνος που εργαζόταν σταθερά– φαίνεται ότι λειτουργούσε ως «ρυθμιστής», προσπαθώντας να αποτρέψει τα χειρότερα.

Το μοιραίο βράδυ που προηγήθηκε

Κάτοικοι αναφέρουν πως ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους είχε πει πρόσφατα ότι δεν θέλει να επιστρέψει στο σπίτι φοβούμενος ότι «θα γίνει κακό». Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κοιμηθεί ακόμη και μέσα σε φορτηγό για να αποφύγει ένταση με τον αδερφό του.

Το πρωί της Δευτέρας, η αστυνομία κλήθηκε για ακόμα μια φορά στο σπίτι. Αυτή τη φορά όμως, δεν ήταν ένα ακόμη επεισόδιο· ήταν το τέλος μιας μακράς, φορτισμένης πορείας.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να αποσαφηνιστεί πλήρως τι συνέβη στο εσωτερικό της κατοικίας και ποια ήταν η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων πριν την ανθρωποκτονία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:53 «Ιθάκη»: Θύελλα αντιδράσεων για το νέο βιβλίο Τσίπρα – Πυρά από Πολάκη, καρφιά από στελέχη, σχόλια από Μπακογιάννη
12:44 Ζελένσκι: «Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά η ειρήνη παραμένει μακριά» – Με τηλεδιάσκεψη στη Σύνοδο της ΕΕ
12:35 Ξεκίνησε η πίστωση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους: Σε λειτουργία η πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, δείτε αν τη δικαιούστε
12:28 Τρόμος στο Τόκιο: 80χρονος νεκρός, 10 τραυματίες σε πολλαπλές συγκρούσεις – Συνελήφθη ο οδηγός που προσπάθησε να διαφύγει ΒΙΝΤΕΟ
12:21 Ο Τσίπρας «ξεγυμνώνει» τον Βαρουφάκη: Από asset της διαπραγμάτευσης σε βαρίδι για τη χώρα
12:16 Πάτρα: Παρουσιάστηκε η νέα προσβάσιμη εφαρμογή TAXI PATRAS 18300 – Φωνητικός βοηθός, live tracking και ασφάλεια για όλους
12:10 Αγρίνιο–Αμφιλοχία: Τραυματισμένο άλογο αβοήθητο για ώρες μετά από τροχαίο λόγω νομοθετικού κενού ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:02 Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και επίμονα φαινόμενα από την Τρίτη – Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δυτική Ελλάδα
12:00 Πάτρα – Συνδιάσκεψη ΠΑΣΟΚ: Σκληρή κριτική και μηνύματα αλλαγής – Πολιτικές δεσμεύσεις Ανδρουλάκη
11:55 Αυστραλία: Οργή στη Γερουσία για τη γερουσιαστή Χάνσον που εμφανίστηκε με μπούρκα – Κατηγορίες για ρατσισμό ΒΙΝΤΕΟ
11:45 Αμαλιάδα: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά οδηγούσε!
11:44 Τάιλερ Μακμπέθ προς Τσίπρα: «Μη χρησιμοποιείς το όνομά μου για προώθηση του βιβλίου σου»
11:38 Πάτρα: Ο Κ. Πελετίδης αποχαιρετά τον Γιάννη Γκοτσόπουλο – Σύντροφο, αγωνιστή και πρώην δημοτικό σύμβουλο
11:30 Ηράκλειο: Σοκ και θλίψη για την απώλεια της 2χρονης Εφραιμίας – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Βενιζέλειο
11:30 Χειροπέδες σε οδηγό με …σουγιά!
11:29 Τόκιο: Οχημα έπεσε σε πεζούς, νεκρός ηλικιωμένος, 10 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
11:23 Οι γείτονες της Νέας Περάμου μιλούν για 15 χρόνια φόβου: «Ήταν θέμα χρόνου να γίνει το κακό»
11:19 Αιθιοπία: Εξερράγη το ηφαίστειο Χάιλι Γκούμπι μετά από τουλάχιστον 10.000 χρόνια σιωπής
11:18 Πολάκης κατά Τσίπρα: «Λέει πολλά ψέματα – Δεν παίρνω πίσω ούτε λέξη»
11:15 Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Η Ελλάδα από περιφερειακός παίκτης γίνεται πρωταγωνιστής στην ενέργεια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ