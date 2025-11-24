Οι γείτονες της Νέας Περάμου μιλούν για 15 χρόνια φόβου: «Ήταν θέμα χρόνου να γίνει το κακό»

Πίσω από τη δολοφονία στη Νέα Πέραμο ξετυλίγεται μια ιστορία σκληρής καθημερινότητας, με συνεχείς συγκρούσεις, εξαρτήσεις και μια οικογένεια που είχε διαλυθεί πολύ πριν τη μοιραία μέρα. Οι γείτονες μιλούν για χρόνια έντασης, επεμβάσεις της αστυνομίας και επεισόδια που έμοιαζαν να προμηνύουν το τέλος.

Στη Νέα Πέραμο, οι κάτοικοι δεν αιφνιδιάστηκαν από την είδηση της δολοφονίας του 47χρονου από τον 44χρονο αδερφό του. Όπως περιγράφουν, οι καυγάδες στο συγκεκριμένο σπίτι ήταν καθημερινοί εδώ και περίπου 15 χρόνια, με την αστυνομία να παρεμβαίνει συχνά και το ΕΚΑΒ να έχει κληθεί πολλές φορές στο παρελθόν.

Η δολοφονία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, μέσα στη μονοκατοικία όπου ζούσαν τα δύο αδέλφια μαζί με έναν ακόμη αδερφό, 48 ετών, ο οποίος ήταν και αυτός που κάλεσε τις αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 44χρονος φέρεται να άρπαξε ψαλίδι και να επιτέθηκε θανάσιμα στον αδερφό του, ο οποίος φαίνεται ότι προσπάθησε να αντισταθεί, καθώς ο δράστης βρέθηκε με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Κάθε νύχτα φωνές, καυγάδες»

Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν μια κατάσταση που συνέχιζε αδιάκοπα για χρόνια. «Κάθε νύχτα φωνάζουν και τσακώνονται. Το ξέρει όλη η γειτονιά. Η αστυνομία ερχόταν συνέχεια» λέει ένας γείτονας, σημειώνοντας ότι ο 44χρονος έπινε συστηματικά και κυκλοφορούσε συχνά με ένα μπουκάλι κρασί στο χέρι.

Άλλοι μάρτυρες αναφέρουν ότι τα δύο αδέλφια είχαν επανειλημμένα εμπλακεί σε επεισόδια ξυλοδαρμών, ενώ στο σπίτι φέρονται να έμπαιναν άτομα «κάθε λογής», όπως λένε χαρακτηριστικά.

«Όταν πέθανε η μητέρα, όλα βγήκαν εκτός ελέγχου»

Πολλοί στη γειτονιά θεωρούν ότι η ένταση κορυφώθηκε μετά τον θάνατο της μητέρας τους, η οποία –σύμφωνα με τις μαρτυρίες– ήταν εκείνη που κρατούσε την κατάσταση όσο μπορούσε.

«Όσο ζούσε η μάνα, κάτι κρατιόταν. Μετά ξέφυγαν. Η πρόνοια ερχόταν συχνά, τους έφερνε τρόφιμα. Η αστυνομία γνώριζε όλες τις υποθέσεις» αναφέρει κάτοικος, προσθέτοντας ότι τα δύο αδέλφια είχαν χρόνια προβλήματα με ναρκωτικά και αλκοόλ.

Ένας άλλος γείτονας μιλά για την ίδια γυναίκα με συγκίνηση: «Ήταν υπέροχη. Δούλευε από τις 5 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ για να τους συντηρεί. Πολλές φορές γινόταν και η ίδια θύμα επιθέσεων μέσα στο σπίτι».

Οι μαρτυρίες αποκαλύπτουν ότι περιστατικά επιθετικότητας, ακόμη και με μαχαίρια, είχαν σημειωθεί πολλές φορές. Σε αρκετές περιπτώσεις, ένας από τα αδέρφια –ο μόνος που εργαζόταν σταθερά– φαίνεται ότι λειτουργούσε ως «ρυθμιστής», προσπαθώντας να αποτρέψει τα χειρότερα.

Το μοιραίο βράδυ που προηγήθηκε

Κάτοικοι αναφέρουν πως ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους είχε πει πρόσφατα ότι δεν θέλει να επιστρέψει στο σπίτι φοβούμενος ότι «θα γίνει κακό». Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κοιμηθεί ακόμη και μέσα σε φορτηγό για να αποφύγει ένταση με τον αδερφό του.

Το πρωί της Δευτέρας, η αστυνομία κλήθηκε για ακόμα μια φορά στο σπίτι. Αυτή τη φορά όμως, δεν ήταν ένα ακόμη επεισόδιο· ήταν το τέλος μιας μακράς, φορτισμένης πορείας.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να αποσαφηνιστεί πλήρως τι συνέβη στο εσωτερικό της κατοικίας και ποια ήταν η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων πριν την ανθρωποκτονία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



