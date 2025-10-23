Γκάζι: «Οι γιατροί μου είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια», ο πατέρας για τον αιφνίδιο θάνατο της 16χρονης

Συνεχίζει να παραμένει ανεξήγητο ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκε ο αιφνίδιος θάνατος της άτυχης 16χρονης τα ξημερώματα της Κυριακής (19.10.2025) έξω από κλαμπ στο Γκάζι, με το νοσοκομείο να δίνει αιτία θανάτου το πνευμονικό οίδημα, πράγμα που δεν έχει γνωστοποιηθεί το πώς προέκυψε.

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 62χρονος επειδή έκοψε ένα κλωνάρι δενδρολίβανο από νοσοκομείο

Σοκαρισμένη παραμένει η οικογένεια της 16χρονης, η οποία διασκέδαζε σε κλαμπ με τους φίλους της στο Γκάζι, όταν ένιωσε δυσφορία, βγήκε από το μαγαζί, κάθισε σε πεζοδρόμιο και άφησε εκεί την τελευταία της πνοή. Ο πατέρας της, που ήταν και ο άνθρωπος που ενημέρωσε την αστυνομία για το συμβάν, ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει το πόσο ξαφνικά έχασε το παιδί του.

Ο πατέρας την ανήλικης μίλησε στην εκπομπή Live News, και ανέφερε ότι δεν μπορει να πιστέψει ότι η κόρη του βγήκε απλώς με τους 10 φίλους της και δεν επέστρεψε σπίτι ποτέ.

Όπως είπε, ενημερώθηκε από τους φίλους της για το περιστατικό και έσπευσε άμεσα στο νοσοκομείο. Δεν ειχε νόσημα το παιδί για να δικαιολογιέται ο τρόπος με τον οποίο κατέληξε. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στην 16χρονη απέδειξε ως αιτία θανάτου το πνευμονικό οίδημα που μπορεί να προήλθε από κατανάλωση αλκοόλ ή από αλκοόλ σε συνδυασμό με χρήση κι άλλων ουσιών

«Με πήραν τηλέφωνο και πήγα από τους φίλους της πρώτα και μου λένε τι έγινε, γιατί δεν είχα καταλάβει ακριβώς. Ήταν 2:30 το βράδυ και εκεί τέλος πάντων στο νοσοκομείο έγινε το μοιραίο. Ήταν 10 άτομα, δεν ήταν 3 κορίτσια, ήταν 10 άτομα. Βγήκαν έξω για να πουν καληνύχτα να φύγουν. Αυτό ξέρω. Ήρεμα και ωραία, χωρίς να τα διώξουν από το μαγαζί», ανέφερε αρχικά ο πατέρας της 16χρονης.

Και συμπλήρωσε: «Το κορίτσι δεν είχε κανένα πρόβλημα, οι γιατροί μου είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια, οπότε θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή. Αυτό περιμένω να πάρω στα χέρια μου, την έκθεση κι από εκεί και μετά οτιδήποτε, αν υπάρχει κάτι μεμπτό και ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια, τα οποία δεν έχουν προκληθεί από κάτι μεμπτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.

Αν έχουν προκληθεί τα αίτια του θανάτου του παιδιού από κάτι το οποίο είναι μεμπτό ή τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασία όπως πρέπει. Είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της ας πούμε. Αυτό. Και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη έπρεπε να προσέχει. Δεν μπορεί το μυαλό μου αυτή τη στιγμή να συλλάβει τι έχει συμβεί, προσπαθούμε να συνέλθουμε όλοι».

Στη συνέχεια εξήγησε: «Προσπάθησαν να κάνουν αντίδοτα για ουσίες, για αλκοόλ, όλα αυτά. Έχουν έναν αιφνίδιο θάνατο, τον οποίο προσπαθούσαν να επαναφέρουν το παιδί δεν μπορούν να έχουν τοξικολογική εξέταση εκείνη την στιγμή να δουν αν υπάρχει κάποιο…

Αυτοί έκαναν αυτό που πρέπει να κάνουν. Βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι… τέλος πάντων έχει λιποθυμήσει ή τέλος πάντων έχει σταματήσει η καρδιά του, προσπαθούν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Τα αίτια δεν μπορούν να τα γνωρίζουν, για αυτό έπραξαν όπως έπραξαν. Έβαλαν αντίδοτα για ναρκωτικά, έβαλαν αντίδοτα για αλκοόλ, έβαλαν ό,τι έπρεπε. Χορήγησαν τις κατάλληλες αγωγές. Τώρα από εκεί και πέρα το παιδί δεν επανήλθε, κάτι επίσημο στα χέρια μου δεν έχω… Το μόνο επίσημο πράγμα που έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή είναι η φωτογραφία του παιδιού μου».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



