Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 62χρονος επειδή έκοψε ένα κλωνάρι δενδρολίβανο από νοσοκομείο

Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην εισαγγελία πρωτοδικών για να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση.

23 Οκτ. 2025 16:20
Pelop News

Ένας 62χρονος κρατήθηκε σε αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, επειδή έκοψε από την αυλή δημόσιου νοσοκομείου της πόλης ένα κλωνάρι δενδρολίβανο, με σκοπό να το μυρίσει.

Είχε προηγηθεί καταγγελία από υπάλληλο ιδιωτικής φύλαξης του συγκεκριμένου νοσηλευτικού ιδρύματος για κλοπή δημόσιας περιουσίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στις 10.30 χθες το πρωί, ενώ ο 62χρονος συνόδευε συγγενικό του πρόσωπο στο νοσοκομείο. Μετά την καταγγελία ακολούθησε η προσαγωγή και σύλληψή τού.

Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην εισαγγελία πρωτοδικών για να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση.
