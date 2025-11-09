Οι γυναίκες της ΕΑΠ δύσκολη αποστολή με την Παναχαϊκή

Μια ακόμα δύσκολη αποστολή έχει μπροστά της η γυναικεία μας ομάδα βόλεϊ η οποία σήμερα (16.00) θα αγωνιστεί εντός έδρας, με την πρωτοπόρο της βαθμολογίας Παναχαϊκή, για την 4η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής.

Η ομάδα μας θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να διεκδικήσει ότι καλύτερο απέναντι σε ένα σύνολο που έχει ρόστερ με έμπειρες αθλήτριες.

Ο τεχνικός της ομάδας μας Νίκος Κορδός, τόνισε: «Ολοκληρώσαμε την προετοιμασία μας ενόψει του αγώνα, όπου θα αντιμετωπίσουμε την αήττητη Παναχαϊκή.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια βελτίωσης της αγωνιστικής μας παρουσίας και των παικτριών μας, ελπίζοντας και στην επιστροφή των τραυματιών.

Παρότι δεν ξεκινήσαμε όπως θα θέλαμε, είμαστε αισιόδοξοι και τα κορίτσια δουλεύουν αρκετά και με συνεπεία.

Με υπομονή και την συνέχιση της προσπάθειας θα έρθουν και τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε».

