Οι γυναίκες της ΝΕΠ άρεσαν κόντρα στη Σαγκάη

Ενα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι έδωσε χθες στην Αθήνα η ΝΕΠ με αντίπαλο την πρωταθλήτρια ομάδα της Κίνας, Σαγκάη. Ο προπονητής της ΝΕΠ Γιώργος Τσόκας είχε στη διάθεσή του όλες τις παίκτριές του, εκτός της τραυματισμένης στον ώμο Λιαπάκη, δοκίμασε πολλά σχήματα και συστήματα κι έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του.

Επόμενο φιλικό την Τετάρτη με αντίπαλο τον Πανιώνιο στην Αθήνα (για Γυναίκες και Κορασίδες), ενώ θα ακολουθήσει νέο τεστ το Σάββατο στην Πάτρα με τον ΝΟΠ. «Παίξαμε καλά, θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά για να είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει», δήλωσε ο Γ. Τσόκας.

