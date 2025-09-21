Οι γυναίκες της ΝΕΠ άρεσαν κόντρα στη Σαγκάη

Ενα φιλικό παιχνίδι πολύ υψηλού επιπέδου ήταν το χθεσινό με τη Σαγκάη στην Αθήνα, για τη γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ.

Οι γυναίκες της ΝΕΠ άρεσαν κόντρα στη Σαγκάη Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ άφησε καλές εντυπώσεις με Σαγκάη
21 Σεπ. 2025 12:21
Pelop News

Ενα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι έδωσε χθες στην Αθήνα η ΝΕΠ με αντίπαλο την πρωταθλήτρια ομάδα της Κίνας, Σαγκάη. Ο προπονητής της ΝΕΠ Γιώργος Τσόκας είχε στη διάθεσή του όλες τις παίκτριές του, εκτός της τραυματισμένης στον ώμο Λιαπάκη, δοκίμασε πολλά σχήματα και συστήματα κι έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του.

Επόμενο φιλικό την Τετάρτη με αντίπαλο τον Πανιώνιο στην Αθήνα (για Γυναίκες και Κορασίδες), ενώ θα ακολουθήσει νέο τεστ το Σάββατο στην Πάτρα με τον ΝΟΠ. «Παίξαμε καλά, θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά για να είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει», δήλωσε ο Γ. Τσόκας.

Οι γυναίκες της ΝΕΠ άρεσαν κόντρα στη Σαγκάη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:52 Πρώτο φιλικό για Ερμή και ΑΟ Αιγιαλέων και δοκιμές
21:41 Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ
21:32 Ρέθυμνο: Χειροπέδες στους τρεις νεαρούς που τραυμάτισαν ανήλικο
21:23 Ηταν όλοι στα Προσφυγικά για τον Μπενέτο
21:14 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
21:06 Ο Προμηθέας έχασε από το Περιστέρι, είχε πάλι απουσίες, έμαθε πολλά – Δηλώσεις
20:59 Χίος: Τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο «Θαλασσίτης»
20:50 Γεμάτο το στάδιο των Arizona Cardinals για το «αντίο» στον Κερκ ΒΙΝΤΕΟ
20:40 Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία στη Βοιωτία-Το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη
20:30 Σταμούλης: «Άριστη διοργάνωση ο Ημιμαραθώνιος Τσιμιγκάτος, φανταστική η διαδρομή»
20:20 Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μυρτόφυτο Καβάλας
20:10 Τη Δευτέρα έκτακτη σύνοδος του συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
20:00 Κώστας Ακρίβος: «Σήμερα βγάζουμε προς τα έξω τον θηριώδη εαυτό μας»
19:50 Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη στη Δ. Αχαΐα-Τι είπε με τον Δήμαρχο
19:41 Η Ολυμπιάδα δυνατό τουρνουά με Ηφαιστο, ΑΟ Αιγιαλέων και Παμβοχαϊκό
19:31 Ο Δήμος Ερυμάνθου φτιάχνει κοινωνικό παντοπωλείο με την Co2gether 
19:20 Αντίδραση από Ισραήλ για την αναγνώριση της Παλαιστίνης-Η απάντηση Νετανιάχου
19:10 Σπηλιόπουλος: «Μεγάλη νίκη, αφιερωμένο στη διοίκηση και στην ανίψια μου»
19:00 Πρώτη Δημοτικού: Είναι δύσκολη για όλα τα παιδιά; – Η λογοθεραπευτρια Αντωνία Τζουανοπουλου απαντά
18:51 Δείτε πότε θα γίνει η κηδεία του Γιάννη Μάζη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ