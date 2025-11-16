Οι Γυναίκες της ΝΕΠ ήττα από Πανιώνιο – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ έπαθε μπλακ-άουτ στη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης με τον Πανιώνιο στην Πάτρα και κυνηγούσε χωρίς επιτυχία τον αντίπαλό της μέχρι το τέλος.

Οι Γυναίκες της ΝΕΠ ήττα από Πανιώνιο - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Δεν τα κατάφερε απέναντι στον Πανιώνιο η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ
16 Νοέ. 2025 19:43
Pelop News

Την ήττα από τον Πανιώνιο στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» με σκορ 15-8 γνώρισε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ σε παιχνίδι για την 8η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής. Η ομάδα του Γιώργου Τσόκα δεν βρέθηκε σε καλή ημέρα και βρέθηκε να κυνηγάει συνεχώς στο σκορ τον αντίπαλό της.

Διαιτητές: Κουρτίδης-Παϊρακταρίδης. Τα 8λεπτα: 2-2, 1-5, 2-4, 3-4. Τα γκολ του Πανιωνίου: Αποστολίδου 2, Πλευρίτου 1, Ξανθοπούλου 1, Παπαναστασίου 3, Χαρικιοπούλου 1, Χριστοδούλου 2, Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 2, Ρένερ 1.

ΝΕΠ: Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Δ. Κοντάκου 1, Αλμενταρίζ, Τσιμάρα 1, Σιτάρα 2, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου, Ειρ. Τσίγκα 1, Λιαπάκη, Κεπενού 2, Κακαϊδή, Ανδρ. Κοντάκου, Λαμπάτου 1, Κοτζάμπαση.

Οι Γυναίκες της ΝΕΠ ήττα από Πανιώνιο - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

«Παίζοντας απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους έχουμε μόνο οφέλη», δήλωσε ο προπονητής της ΝΕΠ Γιώργος Τσόκας αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και πρόσθεσε τα εξής: «Το μόνο που με προβληματίζει είναι ένα νεκρό διάστημα που είχαμε για 4-5 λεπτά, όταν ο Πανιώνιος πήρε τη διαφορά στο σκορ. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας στο β΄ 8λεπτο κι αυτό το πληρώσαμε. Ημασταν πάντως μαχητικοί, ενώ δώσαμε χρόνο και σε όλα τα κορίτσια. Πλέον, κοιτάμε μπροστά. Την Τετάρτη μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον ΝΟ Ρεθύμνου εκτός έδρας. Επιβάλλεται να είμαστε 100% έτοιμοι σωματικά, ψυχικά και πνευματικά για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της αναμέτρησης».

Οι Γυναίκες της ΝΕΠ ήττα από Πανιώνιο - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Οι Γυναίκες της ΝΕΠ ήττα από Πανιώνιο - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Οι Γυναίκες της ΝΕΠ ήττα από Πανιώνιο - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Οι Γυναίκες της ΝΕΠ ήττα από Πανιώνιο - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο Οι Γυναίκες της ΝΕΠ ήττα από Πανιώνιο - Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Δείτε το παιχνίδι όπως μεταδόθηκε από το κανάλι της ΚΟΕ στο Youtube:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:51 Πάτρα: Με λαμπρότητα η επέτειος Αγιοκατατάξεως του Οσίου Γερβασίου – Πλήθος πιστών στο Ιερό Προσκύνημα Συχαινών
21:39 Bαθμολογία GBL: Πως διαμορφώνεται η κατάταξη μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού
21:26 Ιράν: Ξεμένουν από νερό και ψεκάζουν τα σύννεφα για βροχή – Παρατεταμένη ξηρασία
21:13 Εύρυτος: Η έσχατη λύση για να έχει νερό η Αθήνα;
21:01 Γιάννης Ζουγανέλης: «Έγραψαν σε φωτογραφία μου με τους Σαββόπουλο, Μπουλά και Μαχαιρίτσα ότι κατάφερα να τους πεθάνω»
20:50 Ανω των €300.000 το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα – Ψάχνουν τον εντολέα
20:39 Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αλλά κέρδισε τον Άρη στο ΟΑΚΑ
20:28 Πάτρα: Κάλεσμα ΚΚΕ και ΚΝΕ για την πορεία του Πολυτεχνείου – «Τα συνθήματα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ»
20:18 Καρδίτσα: Άγρια συμπλοκή στο Μουζάκι – Τρεις τραυματίες
20:09 Μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας από δύο χιλιάδες παιδιά της Πάτρας – Φωταγωγήθηκε το «Πάρκο Αγάπης» στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου
20:07 O Λ. Ζουρνατσής χρυσός σε διεθνές τουρνουά πυγμαχίας
19:59 Νίκος Δαββέτας: Το προσωπικό βίωμα που έγινε λογοτεχνία
19:47 Μαγνησία: Βρέθηκε πτώμα σε παραλία – Εξετάζεται αν ανήκει στον τουρίστα που αγνοείται
19:43 Οι Γυναίκες της ΝΕΠ ήττα από Πανιώνιο – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
19:35 Κύπρος: Τουρκικά μαχητικά πέταξαν πάνω από την Πράσινη Γραμμή ΒΙΝΤΕΟ
19:28 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Η κλέφτρα κίσσα και ο Ηλίας του 16ου
19:19 Πάτρα: Παράπονα πολιτών για την οδό Μεσσάτιδος στην Αρόη: «Ο δρόμος στενεύει – δεν μπορούν να περάσουν δύο αυτοκίνητα»
19:10 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερες οι έξι ανήλικες που συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό δύο 13χρονων κοριτσιών
19:08 Η Ενωση το 4 στα 4 στην Πάτρα και συνεχίζει… – Φωτογραφίες/βίντεο
19:02 Μπαρτζώκας για την μεταγραφή γκαρντ στον Ολυμπιακό: Ζητάμε παίκτη επιπέδου playoffs Euroleague
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ