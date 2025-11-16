Οι Γυναίκες της ΝΕΠ ήττα από Πανιώνιο – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Την ήττα από τον Πανιώνιο στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» με σκορ 15-8 γνώρισε η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ σε παιχνίδι για την 8η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής. Η ομάδα του Γιώργου Τσόκα δεν βρέθηκε σε καλή ημέρα και βρέθηκε να κυνηγάει συνεχώς στο σκορ τον αντίπαλό της.

Διαιτητές: Κουρτίδης-Παϊρακταρίδης. Τα 8λεπτα: 2-2, 1-5, 2-4, 3-4. Τα γκολ του Πανιωνίου: Αποστολίδου 2, Πλευρίτου 1, Ξανθοπούλου 1, Παπαναστασίου 3, Χαρικιοπούλου 1, Χριστοδούλου 2, Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 2, Ρένερ 1.

ΝΕΠ: Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Δ. Κοντάκου 1, Αλμενταρίζ, Τσιμάρα 1, Σιτάρα 2, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου, Ειρ. Τσίγκα 1, Λιαπάκη, Κεπενού 2, Κακαϊδή, Ανδρ. Κοντάκου, Λαμπάτου 1, Κοτζάμπαση.

«Παίζοντας απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους έχουμε μόνο οφέλη», δήλωσε ο προπονητής της ΝΕΠ Γιώργος Τσόκας αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και πρόσθεσε τα εξής: «Το μόνο που με προβληματίζει είναι ένα νεκρό διάστημα που είχαμε για 4-5 λεπτά, όταν ο Πανιώνιος πήρε τη διαφορά στο σκορ. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας στο β΄ 8λεπτο κι αυτό το πληρώσαμε. Ημασταν πάντως μαχητικοί, ενώ δώσαμε χρόνο και σε όλα τα κορίτσια. Πλέον, κοιτάμε μπροστά. Την Τετάρτη μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον ΝΟ Ρεθύμνου εκτός έδρας. Επιβάλλεται να είμαστε 100% έτοιμοι σωματικά, ψυχικά και πνευματικά για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της αναμέτρησης».

Δείτε το παιχνίδι όπως μεταδόθηκε από το κανάλι της ΚΟΕ στο Youtube:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



