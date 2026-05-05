Οι γυναίκες της Παναχαϊκής έχουν όλα τα στοιχεία για να κοιτάξουν ψηλά

Αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όποιος εξετάσει με ψυχραιμία τα δεδομένα θα διαπιστώσει ότι η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής διαθέτει όλα τα εχέγγυα ώστε να κοιτάξει ψηλά και να διεκδικήσει αρχικά την παρουσία της στην Pre League.

Η εκτίμηση βασίζεται στο ισχυρό brand name του συλλόγου, στη δυναμική παρουσία του κόσμου στο πλευρό της ομάδας — όπως φάνηκε και στα μπαράζ, όπου η Αγυιά γέμισε και στους τρεις αγώνες —, στην παρουσία ενός έμπειρου προπονητή που γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά και σε ένα ρόστερ με αξιόλογες αθλήτριες, στην πλειοψηφία από την Πάτρα.

Κομβικής σημασίας υπήρξε η συμβολή του προπονητή Άρη Αγγελόπουλου στη φετινή ανοδική πορεία της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της Παναχαϊκής.

Ο ΝΟΠ τώρα έχει ανέβει ένα βουνό, ένταση και ήττα από τα Χανιά, ΦΩΤΟ

Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη σεζόν, με τη διοίκηση να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος και να αδυνατεί να στηρίξει στον επιθυμητό βαθμό όλα τα τμήματα του συλλόγου, ο Πατρινός τεχνικός αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη διοίκηση και την ομάδα, ενώ διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τους φιλάθλους γιατί ήταν αυτός που ανέβασε για πρώτη φορά τους άνδρες της Παναχαϊκής στα «σαλόνια» του ελληνικού βόλεϊ.

Από τη στιγμή που παρέμεινε στο «τιμόνι», φρόντισε να διατηρηθεί σχεδόν ανέπαφο το ρόστερ. Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν προτάσεις για τουλάχιστον δύο αθλήτριες, κατάφερε να τις πείσει να παραμείνουν.

Αφού παρέμειναν όλες οι «παλιές», προχώρησε σε στοχευόμενες κινήσεις ενίσχυσης με την απόκτηση της πασαδόρου Έλλης Ηλιόπουλου, επέστρεψε η Ζέτα Καραμούντζου και την ομάδα πλαισίωσαν οι Νεάνιδες Κουζάπα, Καγκελάρη, Γιαννάκακη και από τις κορασίδες η Στεφοπούλου και Δ. Κόλια.

Εν κατακλείδι, η Παναχαϊκή διαθέτει όλα τα στοιχεία για να κάνει το επόμενο βήμα. Αυτό που απομένει είναι να στηριχθεί από τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής, ώστε να μπουν οι βάσεις για μία υψηλότερη πορεία. Βέβαια, τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ακόμη νωρίς για εκτιμήσεις σχετικά με τη νέα σεζόν, αφού πρώτο μέλημα της ΠΓΕ αποτελεί η οριστική διευθέτηση του ζητήματος παραχώρησης της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



