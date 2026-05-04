Ο ΝΟΠ τώρα έχει ανέβει ένα βουνό, ένταση και ήττα από τα Χανιά, ΦΩΤΟ

Με 22-15 ηττήθηκε σήμερα (4/05/2026) ο ΝΟΠ στην Πάτρα στην πρεμιέρα των play-outs της Α1 Εθνικής πόλο ανδρών, το οποίο χαρακτηρίστηκε από μεγάλη ένταση.

Η συνέχεια στη σειρά θα δοθεί την Πέμπτη στα Χανιά και εάν ο ΝΟΠ δεν καταφέρει να κάνει το 1-1 στις νίκες θα αποχαιρετήσει την κατηγορία.

Σήμερα βρέθηκε πίσω 17-7, μείωσε σε 17-11, μέχρι εκεί…

Τα 8λεπτα: 2-6, 3-6, 5-5, 5-5.

ΝΟΠ (Κονδουράκης): Καβουσάνος, Αντίοχος, Κανελλόπουλος 3, Σταμέλος 1, Μπιοχάνιν 3, Λαμπάτος 3, Π. Σιαμάς 1, Παπαχριστόπουλος 2, Ανδρικόπουλος 1, Χάτζιτς 1.

Για τα Χανιά σκόραραν οι Τουρκομένης 2, Χαραλαμπόπουλος 1, Δρίτσας 4, Μαζοκοπάκης 3, Στάνκοβιτς 4, Ράτζκο 3, Κόρακας 2, Γεωρβασάκης 1, Τοράκης 1, Χατζάκης 1.

