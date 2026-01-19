Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πέρασαν «τρένο» από την Σπάρτη και μένουν αήττητες!

Πορεία «τρένο» πραγματοποίει η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία νίκησε εύκολα εκτός έδρας, με 3-0 (25-17, 25-16, 25-8) σετ, τον Σπαρτιατικό για την 12η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής και παραμένει αήττητη στο φετινό πρωτάθλημα.

Η διαφορά δυναμικότητάς ανάμεσα στις δυο ομάδες ήταν μεγάλη και έτσι το σύνολο του Αγγελόπουλου έφτασε εύκολα σε μια ακόμα νίκη.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Αγγελόπουλος): Κατσιμίγα, Καραμούντζου, Αρβανιτοπουλου, Κατσή, Τσακούμη, Ηλιοπούλου, Σπυρόπουλου, Μότση, Κουζάπα, Στεφόπουλου, λίμπερο η Χρυσανθακόπουλου.

