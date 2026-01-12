Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πήραν το ντέρμπι και μένουν στην κορυφή

Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πήραν το ντέρμπι και μένουν στην κορυφή
12 Ιαν. 2026 20:40
Pelop News

Με το «δεξί» μπήκε στο 2026 η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία νίκησε χθες με 3-1  (26-24, 25-21, 17-25, 25-21) σετ την Ολυμπιάδα, στο τοπικό ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Β΄ Εθνικής της ΕΣΠΕΠ.

Η ΠΓΕ μπήκε πιο δυνατά και  προηγήθηκε με 2-0, όμως η Ολυμπιάδα ήταν ανταγωνιστική κα μείωσε σε 2-1, όμως οι κοκκινόμαυρες ήταν πιο έμπειρες στα κρίσιμα σημεία και πήραν το σετ και μαζί τη νίκη.

ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ  (Αγγελόπουλος):  Ηλιοπούλου, Ματάλα, Κατσιμίγα, Καραμούντζου, Αρβανιτοπούλου, Μότση, λίμπερο η Χρυσαανθόπουλου (Κατσή, Τσακούμη, Κουζάπα, Στεφόπουλοτυ, Καγκελάρη).

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Φαλιέρος – Τριανταφυλοπούλου): Τερζή Μ., Τριαντοπούλου Ελ., Μίντζα Στ., Τριτάρη Αθ., Μίντζα Σ., Γιαμπάστου Ελ., Ζαφειροπούλου Κ. (λ) – Χρυσοχόου Ειρ. (λ), Γαλάνη Μ.

Από εκεί και πέρα, η έκπληξη της αγωνιστικής ήρθε στην Πάτρα, όπου , ο Σ.Φ.ΠΕΤ. Περσέας πραγματοποίησε ιδανικό ξεκίνημα για το 2026, επικρατώντας με 3-1 σετ του Ερυθρού Αστέρα στο κλειστό «Κ. Πετρόπουλος». Σε έναν άκρως ανταγωνιστικό αγώνα, με εναλλαγές συναισθημάτων και υψηλό ρυθμό, οι φιλοξενούμενες έδειξαν μεγαλύτερη σταθερότητα στα κρίσιμα σημεία και πανηγύρισαν μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη.

Επίσης, σημαντικό το διπλό για τον Αίολο Αγυιάς ο οποίος επικράτησε με 3-2 του Δίωνα Κυπαρισσίας και του Απόλλωνα που επιβλήθηκε με 3-1 του Παμβοχαϊκού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Ολυμπιάδα-Παναχαϊκή 1-3

Ερυθρός Αστέρας-Περσέας 1-3

Δίων Κυπαρισσίας-Αίολος 2-3

Στρατηλάτης-ΕΑΠ 3-1

Σπαρτιατικός-Αστέρια 3-1

Απόλλων-Παμβοχαϊκος 3-1

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:15 Στο ψυχιατρείο ο δράστης της επίθεσης στο Δημαρχείο Αγρινίου
22:05 Αποκάλυψη Axios: Δίαυλος επικοινωνίας του Γουίτκοφ με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αραγτσί
21:57 Με το «δεξί» η ΕΑΠ στο 2026, το πανόραμα στη 12η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
21:43 Ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα που αγνοείται να συνομιλεί με τον «ύποπτο ηλικιωμένο» στην Πάτρα
21:30 Εκτέλεσαν Δολοφόνησαν εν ψυχρώ αυτονομιστή της Κορσικής και πρώην πρόεδρο της Αζαξιό στην κηδεία της μητέρας του
21:22 Α’ Κατηγορία: Βαθμός για Κεραυνό, το Πάτραι πλησίασε τον Αρη
21:20 Βόλος: Στο εδώλιο γιατρός για τον θάνατο εμβρύου λίγο πριν τη γέννα
21:11 Την παραίτηση Καρυστιανού ζητούν τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών
21:00 Σε ρυθμούς Βοστίτσας μπαίνει το Αίγιο – 24 με 26 Ιανουαρίου η κορύφωση των εκδηλώσεων
20:51 Όχι και τόσο βόμβα, τέλος ο Τσάμπι από τη Ρεάλ!
20:45 Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους, δεν πάνε στον Μητσοτάκη, αποφάσισαν κλιμάκωση κινητοποιήσεων
20:40 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πήραν το ντέρμπι και μένουν στην κορυφή
20:29 Ο Παναιγιάλειος ενεργοποίησε τη βόμβα Super League!
20:20 Αγρότες: Αρνητική εισήγηση για συνάντηση με Μητσοτάκη και κλιμάκωση με νέα μπλόκα από τους «σκληρούς» της Θεσσαλίας
20:10 «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει τόσο η Πόπη όσο και η Φωτεινή», η Μουρτζούκου για Παναγιωτάκη
20:00 Ο Καραγκιόζης στην Αίγυπτο – Ο Αριστοτέλης Μακρής στην «Π» με αφορμή τη διάκριση
19:50 Αχαΐα: Ο Δήμος που κλείνουν τα σχολεία λόγω κακοκαίριας
19:41 «Ρωτούσα αερολογίες το ChatGPT, τα θεωρώ συμπτώσεις», νέες αποκαλύψεις, η απολογία του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
19:30 «Πούλαγε πράγματά της», λέει φίλη της 16χρονης Λόρας που εξαφανίστηκε στην Πάτρα
19:20 Ο Παναιγιάλειος επαφές με παίκτη Super League!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ