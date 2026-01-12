Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πήραν το ντέρμπι και μένουν στην κορυφή

Με το «δεξί» μπήκε στο 2026 η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία νίκησε χθες με 3-1 (26-24, 25-21, 17-25, 25-21) σετ την Ολυμπιάδα, στο τοπικό ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Β΄ Εθνικής της ΕΣΠΕΠ.

Η ΠΓΕ μπήκε πιο δυνατά και προηγήθηκε με 2-0, όμως η Ολυμπιάδα ήταν ανταγωνιστική κα μείωσε σε 2-1, όμως οι κοκκινόμαυρες ήταν πιο έμπειρες στα κρίσιμα σημεία και πήραν το σετ και μαζί τη νίκη.

ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ (Αγγελόπουλος): Ηλιοπούλου, Ματάλα, Κατσιμίγα, Καραμούντζου, Αρβανιτοπούλου, Μότση, λίμπερο η Χρυσαανθόπουλου (Κατσή, Τσακούμη, Κουζάπα, Στεφόπουλοτυ, Καγκελάρη).

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Φαλιέρος – Τριανταφυλοπούλου): Τερζή Μ., Τριαντοπούλου Ελ., Μίντζα Στ., Τριτάρη Αθ., Μίντζα Σ., Γιαμπάστου Ελ., Ζαφειροπούλου Κ. (λ) – Χρυσοχόου Ειρ. (λ), Γαλάνη Μ.

Από εκεί και πέρα, η έκπληξη της αγωνιστικής ήρθε στην Πάτρα, όπου , ο Σ.Φ.ΠΕΤ. Περσέας πραγματοποίησε ιδανικό ξεκίνημα για το 2026, επικρατώντας με 3-1 σετ του Ερυθρού Αστέρα στο κλειστό «Κ. Πετρόπουλος». Σε έναν άκρως ανταγωνιστικό αγώνα, με εναλλαγές συναισθημάτων και υψηλό ρυθμό, οι φιλοξενούμενες έδειξαν μεγαλύτερη σταθερότητα στα κρίσιμα σημεία και πανηγύρισαν μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη.

Επίσης, σημαντικό το διπλό για τον Αίολο Αγυιάς ο οποίος επικράτησε με 3-2 του Δίωνα Κυπαρισσίας και του Απόλλωνα που επιβλήθηκε με 3-1 του Παμβοχαϊκού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Ολυμπιάδα-Παναχαϊκή 1-3

Ερυθρός Αστέρας-Περσέας 1-3

Δίων Κυπαρισσίας-Αίολος 2-3

Στρατηλάτης-ΕΑΠ 3-1

Σπαρτιατικός-Αστέρια 3-1

Απόλλων-Παμβοχαϊκος 3-1

