Οι γυναίκες του ΝΟΠ δίνουν δυνατά φιλικά με Αλιμο

18 Σεπ. 2025 12:52
Pelop News

Μετά το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τη ΝΕΠ, η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ ετοιμάζεται να δώσει δυο ακόμα δυνατά φιλικά στο πλαίσιο της προετοιμασία της.

Η πατρινή ομάδα θα υποδεχτεί  τον ισχυρό Αλιμο ο οποίος θα κατέβει στην Πάτρα για δυο μέρες, την Παρασκευή και το Σάββατο με τους αγώνες να γίνονται στο ανοιχτό κολυμβητήριο του ΝΟΠ.

Θυμίζουμε ότι στον Αλιμο, υπάρχει πατρινό «χρώμα», καθώς εκεί αγωνίζεται η  ταλαντούχα Αφροδίτη Μπιτσάκου και τιμ μάνατζερ είναι ο Δημήτρης Μπιτσάκος, παλιά μεγάλη δόξα του ΝΟΠ και ένας από τους κορυφαίους σκόρερ  όλων των εποχών.

 

 
