Οι γυναίκες του ΝΟΠ δύσκολη έξοδο με Χανιά

Το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής στην κανονική διάρκεια θα δώσει σήμερα το βράδυ (21.30) η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας, τα Χανιά, για την 22η και τελευταία αγωνιστική της water polo league.

Το παιχνίδι δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο για την πατρινή ομάδα η οποία ακόμα και να νικήσει, δεν αλλάζει κάτι στην τελική βαθμολογία και θα αγωνιστεί κόντρα στην Ηλιούπολη με μειονέκτημα έδρας στα Play-Out.

Η προετοιμασία του ΝΟΠ ολοκληρώθηκε χθες και το μεσημέρι η αποστολή θα αναχωρήσει για την Αθήνα, όπου και θα γίνει το παιχνίδι με τον τεχνικό Βασίλη Κανελλόπουλο να μην υπολογίζει στις Μοίραλη και Ν. Μπαλάτσα.

