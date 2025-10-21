Οι γυναίκες του ΝΟΠ κοιτάζουν την μάχη με τον Πανιώνιο

21 Οκτ. 2025 13:08
Πίσω τους έχουν αφήσει οι γυναίκες της ομάδας πόλο του ΝΟΠ την ήττα από το τοπικό ντέρμπι με τη ΝΕΠ και έχουν στρέψει την προσοχή τους στο Σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Πανιώνιο που θα γίνει στην Πάτρα,

Η ομάδα του Κανελλόπουλου  θα  προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να πάρει ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε  ένα αντίπαλο ο οποίος είναι ισχυρός και αγωνίζεται στην Ευρώπη.

Βέβαια, ο Πανιώνιος έχει έμπειρες αθλήτριες και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, με τον Κανελλόπουλο και τις αθλήτριες να δουλεύουν καθημερινά.
