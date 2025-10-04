Οι γυναίκες του ΝΟΠ νίκησαν το Ρέθυμνο στην παρθενική τους εμφάνιση στην Α1 Εθνική

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ κατάφερε να νικήσει εντός έδρας, με 12-11 το Ρέθυμνο, κάνοντας την ανατροπή στα τελευταία λεπτά, καθώς είχε βρεθεί να χάνει με 10-8 με κορυφαία την Λυκοθανάση που πέτυχε έξι γκολ.

Ετσι η πατρινή ομάδα έγραψε ιστορία, καθώς στο παρθενικό της παιχνίδι στα «σαλόνια» του ελληνικού πόλο, μπήκε με νίκη και έδειξε ότι ήρθε για να μείνει, ενώ πολύτιμες βοήθειες έδωσε ο κόσμος που βρέθηκε στο «Πεπανός».

Στο αγωνιστικό μέρος, η πατρινή ομάδα ξεκίνησε πιο δυνατά, με καλή άμυνα προηγήθηκε με 3-2 στο πρώτο 8λεπτο και με 4-2 στα μισά του δευτέρου.

Σε εκείνο το σημείο, όμως το Ρέθυμνο αντέδρασε, εκμεταλλεύτηκε κενά του ΝΟΠ και όχι μόνο ισοφάρισε σε 5-5, αλλά προηγήθηκε με 6=5 στο τέλος του ημιχρόνου.

Στο β΄ ημίχρονο η ομάδα του Κανελλόπουλου επιδίωξε να αντιδράσει, όμως είχε πρόβλημα στη τελική προσπάθεια, έμεινε χωρίς γκολ σχεδόν για 5.5 λεπτά και το Ρέθυμνο προηγήθηκε με 7-5. Ο ΝΟΠ όμως πέτυχε δυο γκολ σε 1,5 λεπτό και έτσι ισοφάρισε σε 7-7 στα 2 λεπτά πριν από το τέλος του τρίτου, ενώ οι δύο ομάδες πήγαν με 8-8 στο τέλος της περίοδού.

Στην 4η και τελευταία περίοδο, το σύνολο της Κρήτης εκμεταλλεύτηκε εκ νέου κενά στην άμυνα και πήρε προβάδισμα με 10-8 στα 5 λεπτά πριν από το τέλος.

Η Πατρινή ομάδα μπήκε και πάλι στον αγώνα με 3 γρήγορα γκολ όχι μόνο ισοφάρισε σε 10-10, αλλά προηγήθηκε με 11-10 στα 3 λεπτά πριν το φινάλε.

Ο ΝΟΠ παρότι ισοφαρίστηκε σε 11-11, τελικά είχε την ψυχραιμία και με γκολ της Λυκοθανάση στα 2 λεπτά πριν το τέλος, κατάφερε να πάριε τη νίκη.

Τα 8λεπτα: 3-2, 5-6, 8-8, 12-11.

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ (Βασίλης Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κροτέου 1, Γεωργία Ζαφειράκη 1, Ναυσικά Μπαλάτσα , Γροζοπούλου 1, Μαρία Μπαλάτσα 1 , Πασσά, Ράντονιτς 2, Μοίραλη, Αν. Αναστασίου, Γιαννακοπούλου, Λυκοθανάση 6, Παπαδημητρίου, Μαρία Ζαφειράκη, Κασπίρη.

ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Γιάννης Μαλλιαρός): Πουλοπούλου, Τρουλάκη, Πίτερς 1, Ρουσάκη, Μαρία Φαρμάκη, Στέλλα Λιμπιτάκη, Κεχαγιόγλου, Λογοθέτη 2, Πέττα, Ελένη Φαρμάκη 4, Άννα Λιμπιτάκη 1, Μουλάνε 3, Ευαγγελία Λιμπιτάκη.

