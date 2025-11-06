Οι γυναίκες του ΝΟΠ «βλέπουν» Κύπελλο

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία της γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία το Σάββατο (14.30) αντιμετωπίζει εντός έδρας το ΝΟ Ρέθυμνου, για την 1η φάση του Κυπέλλου Ελληνίδας.

Η πατρινή ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί αφενός την έδρα της και αφετέρου ότι η ομάδα της Κρήτης είναι η μοναδική που έχει κερδίσει φέτος και θέλει να το επαναλάβει

Όχι ότι στόχος του σύνολο του Κανελλόπουλου είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου, αλλά θέλει να επιστρέψει στις νίκες για να ανέβει φυσιολογικά ενόψει της συνέχειας, ενώ το θετικό είναι οτι δεν υπάρχουν απουσίες.

