Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή: Τρίτο αεροπλανοφόρο στον Κόλπο

Με την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την παρουσία τους στην περιοχή, αποστέλλοντας και τρίτο αεροπλανοφόρο στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush, ενισχύοντας περαιτέρω τη ναυτική δύναμη των ΗΠΑ σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε σκληρές δηλώσεις από το Οβάλ Γραφείο, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα.

Όπως ανέφερε, «ο στρατός, το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί», ενώ υποστήριξε ότι τουλάχιστον 32 ιρανικά πλοία έχουν βυθιστεί.

Στο μεταξύ, ορισμένα ιρανικά πλοία, όπως τα Lavan και Bushehr, φέρεται να κατευθύνθηκαν προς λιμάνια της Ινδίας και της Σρι Λάνκα αναζητώντας ασφάλεια, μετά τη βύθιση της φρεγάτας Dena στις 4 Μαρτίου.

Προειδοποιήσεις από το Ιράν

Την ίδια στιγμή, η ένταση παραμένει υψηλή και από την πλευρά της Τεχεράνης.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Mohammad Bagher Ghalibaf, προειδοποίησε για «μακελειό» σε περίπτωση που κουρδικές ένοπλες ομάδες επιχειρήσουν εισβολή, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης συνεχίζουν τις κινήσεις τους στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για τη διεθνή αγορά ενέργειας, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Η στάση της Ουάσιγκτον

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχη για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για πιθανή ρωσική υποστήριξη προς το Ιράν.

Παράλληλα, η αμερικανική αμυντική βιομηχανία ενισχύει την παραγωγική της δυνατότητα. Η Lockheed Martin έχει ήδη αυξήσει σημαντικά την παραγωγή βασικών πυρομαχικών, φτάνοντας έως και τετραπλασιασμό της παραγωγής σε ορισμένες κατηγορίες.

Πώληση βομβών στο Ισραήλ

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση στρατιωτικού υλικού στο Ισραήλ συνολικής αξίας περίπου 151,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία αφορά την πώληση 12.000 βομβών τύπου BLU-110A/B, βάρους περίπου 470 κιλών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αμερικανικών αρχών, η πώληση αυτή «θα ενισχύσει την ικανότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίζει υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές, να ενδυναμώσει την άμυνά του και να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας απέναντι σε περιφερειακές απειλές».

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι στρατιωτικές επιχειρήσεις Ισραήλ και ΗΠΑ εναντίον του Ιράν έχουν εντείνει την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

