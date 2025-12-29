Οι ΗΠΑ μειώνουν τις δαπάνες για ανθρωπιστική βοήθεια στα Ηνωμένα Έθνη

29 Δεκ. 2025 18:08
Pelop News

Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να χρηματοδοτήσουν με δύο δισεκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια τα Ηνωμένα Έθνη, όπως είπε σήμερα αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έπειτα από τις σημαντικές περικοπές σε βοήθεια στο εξωτερικό στις οποίες προχώρησε το 2025 η κυβέρνηση Τραμπ.

Οι ΗΠΑ μείωσαν δραματικά τις δαπάνες τους σε χρηματοδότηση τρίτων χωρών αυτό τον χρόνο οδηγώντας δυτικούς δωρητές, όπως η Γερμανία, να προχωρήσουν και εκείνοι σε περικοπές της βοήθειας, καθώς στράφηκαν στην αύξηση των αμυντικών τους δαπανών, προκαλώντας μια μεγάλη απώλεια χρηματοδότησης για τα Ηνωμένα Έθνη.

Δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που θα διατεθούν τα χρήματα από τις ΗΠΑ ή αν θα ακολουθήσουν επιπλέον δεσμεύσεις.

Στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι συνολικά η αμερικανική συνεισφορά στις ανθρωπιστικές ανάγκες των Ηνωμένων Εθνών μειώθηκε σε περίπου 3,38 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, ισοδυναμώντας με περίπου το 14,8% του συνολικού ποσού.

Αυτό το ποσό μειώθηκε απότομα από τα 14,1 δισεκατομμύρια δολάρια του προηγούμενου έτους και την κορύφωση των 17,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022.

Νωρίτερα τον Δεκέμβριο, τα Ηνωμένα Έθνη απηύθυναν έκκληση για βοήθεια το 2026 για 23 δισεκατομμύρια δολάρια, ώστε να φτάσουν σε 87 εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο – τα μισά από τα 47 δισεκατομμύρια δολάρια που ζητούνται για το 2025, αντανακλώντας τη μείωση της υποστήριξης των δωρητών παρά τις παγκόσμιες ανάγκες σε επίπεδα ρεκόρ.

Ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ δήλωσε ότι η ανθρωπιστική ανταπόκριση του ΟΗΕ είναι υπερβολικά απαιτητική και υποχρηματοδοτούμενη, πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να γίνουν «σκληρές επιλογές» για να δοθεί προτεραιότητα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

