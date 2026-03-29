Οι ισραηλινοί εξόντωσαν μέλη της Χεζμπολάχ ΒΙΝΤΕΟ

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι αρκετοί ένοπλοι της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε πρόσφατες χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, ενώ στρατιώτες εντόπισαν αποθήκη όπλων που περιλάμβανε αντιαρματικούς πυραύλους, χειροβομβίδες και εκρηκτικά.

Μάλιστα, ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που δύο μέλη της Χεζμπολάχ εντοπίζονται και στη συνέχεια εξοντώνονται από τις ισραηλινές δυνάμεις.

כוחות המילואים של צוות הקרב החטיבתי 769 בפיקוד אוגדה 91 מבצעים פעילות קרקעית ממוקדת להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון. במהלך פעילות במרחב, כוחות האיסוף של יחידה 869 זיהו מספר מחבלים חמושים נכנסים למבנה במרחב.

הכוחות הכווינו כלי טיס של חיל האוויר שתקף את המבנה אליו נכנסו המחבלים… pic.twitter.com/rtKTaiqL7D — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 29, 2026



Σύμφωνα με τις IDF, σε μία από τις επιχειρήσεις, μέλη της 869ης Μονάδας Συλλογής Πληροφοριών Μάχης εντόπισαν ομάδα ενόπλων της Χεζμπολάχ να εισέρχεται σε κτίριο στο νότιο Λίβανο. Λίγο αργότερα, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε πλήγμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι μαχητές που βρίσκονταν στο σημείο.

