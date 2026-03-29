Οι ισραηλινοί εξόντωσαν μέλη της Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με τις IDF, οι στρατιώτες της Givati εντόπισαν αποθήκη όπλων που περιλάμβανε δεκάδες αντιαρματικούς πυραύλους, χειροβομβίδες και άλλα εκρηκτικά.

Οι ισραηλινοί εξόντωσαν μέλη της Χεζμπολάχ ΒΙΝΤΕΟ
29 Μαρ. 2026 21:57
Pelop News

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι αρκετοί ένοπλοι της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε πρόσφατες χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, ενώ στρατιώτες εντόπισαν αποθήκη όπλων που περιλάμβανε αντιαρματικούς πυραύλους, χειροβομβίδες και εκρηκτικά.

Μάλιστα, ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που δύο μέλη της Χεζμπολάχ εντοπίζονται και στη συνέχεια εξοντώνονται από τις ισραηλινές δυνάμεις.


Σύμφωνα με τις IDF, σε μία από τις επιχειρήσεις, μέλη της 869ης Μονάδας Συλλογής Πληροφοριών Μάχης εντόπισαν ομάδα ενόπλων της Χεζμπολάχ να εισέρχεται σε κτίριο στο νότιο Λίβανο. Λίγο αργότερα, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε πλήγμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι μαχητές που βρίσκονταν στο σημείο.

