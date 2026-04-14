Οι κολυμβητές της ΝΕΠ σε καμπ στο Ναύπλιο

Οι κολυμβητές και οι κολυμβήτριες της Αγωνιστικής ομάδας της ΝΕΠ μετέχουν σε προπονητικό καμπ στο δημοτικό κολυμβητήριο του Ναυπλίου.

14 Απρ. 2026 15:22
Pelop News

Στο Ναύπλιο βρίσκεται από σήμερα 14/4, η Αγωνιστική ομάδα κολύμβησης της Ναυταθλητικής Ενωσης Πατρών με την προπονήτριά της Λίνα Μαστροπάσκουα, καθώς στο Δημοτικό κολυμβητήριο της πόλης θα πραγματοποιηθεί προπονητικό camp μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τα «δελφίνια» θα αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες ενόψει των επόμενων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.
