Οι Κορασίδες της ΝΕΠ διέλυσαν τον Παναθηναϊκό

Η ομάδα πόλο Κορασίδων της ΝΕΠ προκρίθηκε αήττητη στη β΄ φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί το διάστημα 3-5/4.

15 Μαρ. 2026 15:28
Pelop News

Με το εντυπωσιακό 30-9 επί του Παναθηναϊκού, ολοκλήρωσε η ομάδα πόλο Κορασίδων της ΝΕΠ τις υποχρεώσεις της στο ξεκίνημα του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος Κ16. Το πατρινό συγκρότημα πέτυχε το 3 στα 3 και συνεχίζει στη διοργάνωση με υψηλούς στόχους. Τα 8λεπτα: 3-10, 0-4, 3-5, 3-11. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κανά 4, Κοσσέρη 4, Αβράμη 8, Πλιάκα 8, Ελ. Τσίγκα 6.

