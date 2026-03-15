Οι Κορασίδες της ΝΕΠ διέλυσαν τον Παναθηναϊκό

Με το εντυπωσιακό 30-9 επί του Παναθηναϊκού, ολοκλήρωσε η ομάδα πόλο Κορασίδων της ΝΕΠ τις υποχρεώσεις της στο ξεκίνημα του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος Κ16. Το πατρινό συγκρότημα πέτυχε το 3 στα 3 και συνεχίζει στη διοργάνωση με υψηλούς στόχους. Τα 8λεπτα: 3-10, 0-4, 3-5, 3-11. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κανά 4, Κοσσέρη 4, Αβράμη 8, Πλιάκα 8, Ελ. Τσίγκα 6.

