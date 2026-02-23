Οι λόγοι που πρέπει να επισκεφθείς τη Γάνδη ΦΩΤΟ

Γάνδη: Η πόλη του Βελγίου που δεν ήξερες ότι πρέπει να επισκεφθείς.

23 Φεβ. 2026 22:00
Η Γάνδη είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς προορισμούς του Βελγίου, που συνδυάζει την παραμυθένια μεσαιωνική ατμόσφαιρα με τη ζωντάνια μιας σύγχρονης πόλης, προσφέροντας στους επισκέπτες μια αυθεντική ταξιδιωτική εμπειρία.

Με τη ρομαντική και μυστηριακή ατμόσφαιρά της η Γάνδη, σε ταξιδεύει πίσω στον χρόνο. Χτισμένη στη συμβολή των ποταμών Scheldt και Lys, η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Ανατολικής Φλαμανδίας είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου. Οι πανύψηλοι καθεδρικοί ναοί, τα επιβλητικά αναγεννησιακά κτίρια, τα γραφικά κανάλια και τα λιθόστρωτα δρομάκια της αποπνέουν μεσαιωνικό αέρα που κερδίζει τον ταξιδιώτη.

Αξίζει να επισκεφθείς τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βονιφάτη (Saint Bavo) σε στυλ ροκοκό με τις σαράντα καμπάνες, ο οποίος είναι γνωστός για τους ανεκτίμητους θησαυρούς τέχνης που φιλοξενεί. Περιηγήσου στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο της Γάνδης και ανέβα τα 444 σκαλιά έως την κορυφή του Καθεδρικού Ναού για να θαυμάσεις από ψηλά την πόλη. Το πέτρινο κάστρο Gravesteen χρονολογείται από το 1180 και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο με όπλα εποχής.

