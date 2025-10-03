Οι μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς στη GBL

Αυτές είναι οι τροποποιήσεις στους κανονισμούς ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στην Stoiximan GBL, Α1 Γυναικών, Elite League, National League 1. Αποβολή προπονητή, φάουλ στο τρίποντο και challenge οι τρεις μεγάλες αλλαγές.

Τα εθνικά πρωταθλήματα κάνουν τζάμπολ αύριο (4/10) για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, με την ΚΕΔ να προχωρά σε ορισμένες τροποποιήσεις στους κανονισμούς, οι οποίες θα αφορούν την Stoiximan GBL, την Α1 Γυναικών, την Elite League και τη National League 1.

Μία αλλαγή, η οποία πρόσφατα θεσπίστηκε στην EuroLeague έρχεται και στις εγχώριες διοργανώσεις, καθώς η είσοδος του προπονητή, ή των βοηθών του ή κάποιου από τον πάγκο στον αγωνιστικό χώρο, με σκοπό την αποτροπή αιφνιδιασμού, πλέον τιμωρείται αυτόματα με αποβολή ο τόσο ο εισερχόμενος, όσο και ο πρώτος προπονητής.

Μία επίσης σημαντική αλλαγή αφορά το φάουλ στην προσπάθεια για σουτ από μακρινή απόσταση. Είναι σύνηθες το φαινόμενο στο σύγχρονο μπάσκετ, οι επιτιθέμενοι να διαβάζουν την πρόθεση του αντιπάλου για φάουλ και να προλαβαίνουν να κάνουν κίνηση για σουτ, προκειμένου να πάρουν τρεις βολές, ακόμη κι όταν πρόκειται για πολύ μεγάλη απόσταση.

Σε αυτό το φαινόμενο έρχεται να απαντήσει ο νέος κανονισμός, ο οποίος αναφέρει ότι δεν θεωρείται προσπάθεια για σουτ όταν ο επιτιθέμενος επιχειρεί σουτ από το πίσω μέρος του γηπέδου όταν του γίνεται φάουλ, εκτός αν πρόκειται για λήξη περιόδου ή χρόνου επίθεσης.

Σημαντική αλλαγή έρχεται πλέον και στα challenges, καθώς ο κάθε προπονητής θα έχει δικαίωμα για δύο, σε έναν αγώνα, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο ένα στα τελευταία δύο λεπτά του παιχνιδιού.

Θυμίζουμε ότι μέχρι πρότινος είχε ένα και εφόσον το κέρδιζε, αποκτούσε άλλο ένα στα δύο τελευταία λεπτά.

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις του κανονισμού:

“1.APPENDIX F INSTANT REPLAY SYSTEM

F 3.3

Οι διαιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το IRS για να καθορίσουν αν ένα φάουλ είναι απλό η αντιαθλητικό ΜΟΝΟ στα τελευταία δύο (2) λεπτά του αγώνα καθώς και στα τελευταία δύο (2) λεπτά των πιθανών παρατάσεων.

Οι προπονητές σύμφωνα με το αρθρ. F.4.2 μπορούν να κάνουν χρήση των δικαιούμενων HCC σε κάθε περίπτωση που περιλαμβάνεται στο αρθρ.F.3. ανεξαρτήτως χρονικών περιορισμών που προυποθέτει η χρηση IRS.

Στα τελευταία 2′ του αγώνα ο προπονητής, εφόσον δεν έχει κάνει χρήση HCC μέχρι το σημείο αυτό, έχει δικαίωμα χρήσης μόνο ενός HCC το οποίο αν δεν χρησιμοποιηθεί μπορεί να μεταφερθεί σε περίπτωση παράτασης (εων)

Τροποποιείται το αρθρ.F.4.2 και ο προπονητές δικαιούται δυο HCC κατα την διαρκεια ενος αγωνα αλλα μπορει να χρησιμοποιησει ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ στα τελευταια 2′ του αγωνα οπως προβλεπεται πιο πανω.

2.ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΥΤ ΑΡΘΡ.15

Δεν θεωρειται προσπαθεια για σουτ οταν η μπάλα αναπαύεται στο(α) χερι(α) του επιτιθέμενου και αυτός επιχειρει σουτ απο το πισω μερος του γηπεδου οταν του γινεται φαουλ, ΕΚΤΟΣ αν προκειται για την ληξη περιοδου η αγωνα η ληξης 24″.

Καθε τελικη προσπαθεια εκτος της περιοχης των 3π. Θεωρειται προσπαθεια για σουτ οταν η μπάλα αναπαύεται στο(α) χερι(α) του επιτιθέμενου και αυτός απο ΣΤΑΤΙΚΗ θεση η βρισκόμενος σε ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ κινηση αρχιζει την κινηση των αγκωνων του προς τα επανω με κατευθυνση το αντιπαλο καλαθι.

3.Αρθρ.38 ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

Η εισοδος του προπονητη η των βοηθων του η οποιουδηποτε δικαιουται να καθεται στον παγκο με σκοπο την αποτροπη του αιφνιδιασμου απο την αντιπαλη ομαδα τιμωρειται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΜΕΣΑ απο τον αγωνα ο εισερχομενος και ο Α προπονητης, ως υπευθυνος του παγκου της ομαδας”.

