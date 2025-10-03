Οι μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς στη GBL

Η αποβολή του προπονητή, το φάουλ στο τρίποντο και το challenge

Οι μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς στη GBL
03 Οκτ. 2025 23:56
Pelop News

Αυτές είναι οι τροποποιήσεις στους κανονισμούς ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στην Stoiximan GBL, Α1 Γυναικών, Elite League, National League 1. Αποβολή προπονητή, φάουλ στο τρίποντο και challenge οι τρεις μεγάλες αλλαγές.

Τα εθνικά πρωταθλήματα κάνουν τζάμπολ αύριο (4/10) για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, με την ΚΕΔ να προχωρά σε ορισμένες τροποποιήσεις στους κανονισμούς, οι οποίες θα αφορούν την Stoiximan GBL, την Α1 Γυναικών, την Elite League και τη National League 1.

Μία αλλαγή, η οποία πρόσφατα θεσπίστηκε στην EuroLeague έρχεται και στις εγχώριες διοργανώσεις, καθώς η είσοδος του προπονητή, ή των βοηθών του ή κάποιου από τον πάγκο στον αγωνιστικό χώρο, με σκοπό την αποτροπή αιφνιδιασμού, πλέον τιμωρείται αυτόματα με αποβολή ο τόσο ο εισερχόμενος, όσο και ο πρώτος προπονητής.

Μία επίσης σημαντική αλλαγή αφορά το φάουλ στην προσπάθεια για σουτ από μακρινή απόσταση. Είναι σύνηθες το φαινόμενο στο σύγχρονο μπάσκετ, οι επιτιθέμενοι να διαβάζουν την πρόθεση του αντιπάλου για φάουλ και να προλαβαίνουν να κάνουν κίνηση για σουτ, προκειμένου να πάρουν τρεις βολές, ακόμη κι όταν πρόκειται για πολύ μεγάλη απόσταση.

Σε αυτό το φαινόμενο έρχεται να απαντήσει ο νέος κανονισμός, ο οποίος αναφέρει ότι δεν θεωρείται προσπάθεια για σουτ όταν ο επιτιθέμενος επιχειρεί σουτ από το πίσω μέρος του γηπέδου όταν του γίνεται φάουλ, εκτός αν πρόκειται για λήξη περιόδου ή χρόνου επίθεσης.

Σημαντική αλλαγή έρχεται πλέον και στα challenges, καθώς ο κάθε προπονητής θα έχει δικαίωμα για δύο, σε έναν αγώνα, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο ένα στα τελευταία δύο λεπτά του παιχνιδιού.

Θυμίζουμε ότι μέχρι πρότινος είχε ένα και εφόσον το κέρδιζε, αποκτούσε άλλο ένα στα δύο τελευταία λεπτά.

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις του κανονισμού:

“1.APPENDIX F INSTANT REPLAY SYSTEM
F 3.3
Οι διαιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το IRS για να καθορίσουν αν ένα φάουλ είναι απλό η αντιαθλητικό ΜΟΝΟ στα τελευταία δύο (2) λεπτά του αγώνα καθώς και στα τελευταία δύο (2) λεπτά των πιθανών παρατάσεων.

Οι προπονητές σύμφωνα με το αρθρ. F.4.2 μπορούν να κάνουν χρήση των δικαιούμενων HCC σε κάθε περίπτωση που περιλαμβάνεται στο αρθρ.F.3. ανεξαρτήτως χρονικών περιορισμών που προυποθέτει η χρηση IRS.

Στα τελευταία 2′ του αγώνα ο προπονητής, εφόσον δεν έχει κάνει χρήση HCC μέχρι το σημείο αυτό, έχει δικαίωμα χρήσης μόνο ενός HCC το οποίο αν δεν χρησιμοποιηθεί μπορεί να μεταφερθεί σε περίπτωση παράτασης (εων)

Τροποποιείται το αρθρ.F.4.2 και ο προπονητές δικαιούται δυο HCC κατα την διαρκεια ενος αγωνα αλλα μπορει να χρησιμοποιησει ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ στα τελευταια 2′ του αγωνα οπως προβλεπεται πιο πανω.

2.ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΥΤ ΑΡΘΡ.15

Δεν θεωρειται προσπαθεια για σουτ οταν η μπάλα αναπαύεται στο(α) χερι(α) του επιτιθέμενου και αυτός επιχειρει σουτ απο το πισω μερος του γηπεδου οταν του γινεται φαουλ, ΕΚΤΟΣ αν προκειται για την ληξη περιοδου η αγωνα η ληξης 24″.
Καθε τελικη προσπαθεια εκτος της περιοχης των 3π. Θεωρειται προσπαθεια για σουτ οταν η μπάλα αναπαύεται στο(α) χερι(α) του επιτιθέμενου και αυτός απο ΣΤΑΤΙΚΗ θεση η βρισκόμενος σε ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ κινηση αρχιζει την κινηση των αγκωνων του προς τα επανω με κατευθυνση το αντιπαλο καλαθι.

3.Αρθρ.38 ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

Η εισοδος του προπονητη η των βοηθων του η οποιουδηποτε δικαιουται να καθεται στον παγκο με σκοπο την αποτροπη του αιφνιδιασμου απο την αντιπαλη ομαδα τιμωρειται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΜΕΣΑ απο τον αγωνα ο εισερχομενος και ο Α προπονητης, ως υπευθυνος του παγκου της ομαδας”.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:56 Οι μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς στη GBL
23:42 Ο Παναθηναϊκός την «πάτησε» από τη Μπαρτσελόνα ΒΙΝΤΕΟ
23:39 Η Gaga θέλει να αποκτήσει παιδιά με τον Μάικλ Πολάνσκι! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 Πότε θα πρέπει να ανησυχείτε για τους πόνους στα πόδια;
22:55 Η Χαμάς απάντησε στον Τραμπ – Απελευθερώνει τους ομήρους εντός 72 ωρών
22:55 Πέθανε ο θρυλικός Γρηγόρης Καψάλης ΒΙΝΤΕΟ
22:45 Πρώην της Παναχαϊκής κάνει στον πάγκο της Νότιγχαμ το χειρότερο ξεκίνημα τα τελευταία 100 χρόνια!
22:37 Δεμένικα: Άμεση παρέμβαση καθαρισμού στον ποταμό Ξηροπόταμο
22:31 Τουρκία: Στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις στο πλαίσιο των επιστημονικό ερευνών
22:21 Πάτρα:Εκτός υπηρεσίας ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σε τροχαίο
22:11 «Δεν πιστεύω ότι έφυγε το παιδί μου. Νομίζω ότι ζει ακόμη», συγκλονίζει η μητέρα της 28χρονης εγκύου που πέθανε στην Άρτα
22:01 Αλέξης Τσίπρας: «Η Ευρώπη δεν είναι μία ήπειρος χωρίς ηγεσία. Είναι μία ήπειρος με λάθος ηγεσία»!
21:48 Κυριάκος Μητσοτάκης: «Μόνο η ΝΔ εγγυάται ότι θα πάμε μπροστά»
21:42 Βρετανία: Για το φρικιαστικό έγκλημα ποινή φυλάκισης 20 ετών
21:30 Τουρκική μαφία: Επιχείρηση και συλλήψεις στην Αττική, κατασχέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
21:21 Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων με τραυματισμό και μεγάλες ζημιές! ΦΩΤΟ
21:11 Παϊτέρης: «Όλη η Ελλάδα είναι παράνομη, ο μόνος είμαι; Έφτιαξα πισίνα για να κάνουν μπάνιο τα παιδιά. Η θάλασσα είναι μακριά»!
21:00 Τα «μυστικά» μιας υπεραιωνόβιας ετών 117 – Τι έτρωγε κι έκανε στη ζωή της
20:52 Ουκρανία: Νεκρά 13.000 ζώα, Ρωσικό πλήγμα σε χοιροτροφείο στο Χαρκόβο
20:47 Οδηγός ΙΧ έβγαλε κατσαβίδι και χτύπησε μοτοσικλετιστή στο μάτι!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 3/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ