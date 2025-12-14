Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ εντυπωσίασαν με ΑΝΟ Γλυφάδας

Με μια ευρεία νίκη επί του ΑΝΟ Γλυφάδας με σκορ 26-7 συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους στο τουρνουά του Πανιωνίου οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ.

Τα 8λεπτα: 9-0, 6-2, 5-5, 6-0.

Τα γκολ της ΝΕΠ: Τζ. Κανά 1, Αβράμη 3, Ε. Κανά 2, Μητροπούλου 3, Δελάκη-Μανέτα 1, Ελ. Τσίγκα 9, Πλιακα 7.

