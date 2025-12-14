Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ εντυπωσίασαν με ΑΝΟ Γλυφάδας

Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ συνεχίζουν με εξαιρετικές εμφανίσεις τις υποχρεώσεις τους στο τουρνουά «New Smyrni Trophy 5», κερδίζοντας πλούσιες εμπειρίες.

 

Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ εντυπωσίασαν με ΑΝΟ Γλυφάδας Χαμόγελα στις Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ
14 Δεκ. 2025 16:28
Pelop News

Με μια ευρεία νίκη επί του ΑΝΟ Γλυφάδας με σκορ 26-7 συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους στο τουρνουά του Πανιωνίου οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ.

Τα 8λεπτα: 9-0, 6-2, 5-5, 6-0.

Τα γκολ της ΝΕΠ: Τζ. Κανά 1, Αβράμη 3, Ε. Κανά 2, Μητροπούλου 3, Δελάκη-Μανέτα 1, Ελ. Τσίγκα 9, Πλιακα 7.

Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ εντυπωσίασαν με ΑΝΟ Γλυφάδας Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ εντυπωσίασαν με ΑΝΟ Γλυφάδας

 

