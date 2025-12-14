Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ εντυπωσίασαν με ΑΝΟ Γλυφάδας
Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ συνεχίζουν με εξαιρετικές εμφανίσεις τις υποχρεώσεις τους στο τουρνουά «New Smyrni Trophy 5», κερδίζοντας πλούσιες εμπειρίες.
Με μια ευρεία νίκη επί του ΑΝΟ Γλυφάδας με σκορ 26-7 συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους στο τουρνουά του Πανιωνίου οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ.
Τα 8λεπτα: 9-0, 6-2, 5-5, 6-0.
Τα γκολ της ΝΕΠ: Τζ. Κανά 1, Αβράμη 3, Ε. Κανά 2, Μητροπούλου 3, Δελάκη-Μανέτα 1, Ελ. Τσίγκα 9, Πλιακα 7.
