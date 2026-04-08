Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ φιλικά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό
Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ κέρδισαν πολύτιμες εμπειρίες στα φιλικά παιχνίδια-κοινή προετοιμασία που έκαναν με το αντίστοιχο συγκρότημα του Ολυμπιακού.
Τη Μεγάλη Τρίτη η ομάδα πόλο των Μίνι Κορασίδων της ΝΕΠ φιλοξένησε την αντίστοιχη ομάδα του Ολυμπιακού προκειμένου να κάνουν κοινή προετοιμασία για την επόμενη φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος.
Δόθηκε η δυνατότητα σε όλα τα κορίτσια να λάβουν μέρος και να κερδίσουν πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες σε ένα χαλαρό και ευχάριστο περιβάλλον.
ΜΕ ανακοίνωσή της, η ΝΕΠ ευχαρίστησε θερμά τον κ. Γιώργο Γούρα, προπονητή του Ολυμπιακού για την άψογη συνεργασία.
