Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ νίκησαν και τον ΝΟ Βουλιαγμένης – Τσίγκας: «Το μέλλον είναι εδώ!»

Φοβερή και τρομερή η ομάδα πόλο Μίνι Κορασίδων της ΝΕΠ, καθώς νίκησε με σκορ 9-6 και τον ΝΟ Βουλιαγμένης για το αντίστοιχο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Τα 8λεπτα: 1-2, 2-3, 2-1, 1-3. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κανά 3, Αβράμη 1, Πλιάκα 1, Ελ. Τσίγκα 4. Η β΄ φάση θα διεξαχθεί το διάστημα 15-17/5.

Μετά τις σημερινές επιτυχίες των Μίνι Κορασίδων και των Μίνι Παίδων, το μέλος της διοίκησης της ΝΕΠ Γρηγόρης Τσίγκας έκανε την εξής τοποθέτηση: «Ως Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΕΠ, νιώθω περηφάνια και συγκίνηση. Γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο, τα μίνι της ΝΕΠ απέδειξαν πόσο μεγάλα είναι — σε ψυχή, χαρακτήρα και ποιότητα.

🔵 Τα κορίτσια μας επέστρεψαν αήττητες, με σπουδαίες νίκες απέναντι σε Γλυφάδα, Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη.

🔵 Τα αγόρια μας πέτυχαν νίκες κόντρα σε ΝΟΠ και Γλυφάδα, με μία μόνο ήττα από τον Ολυμπιακό.

Πέρα από τα αποτελέσματα, αυτό που μετράει είναι το πάθος, η ομαδικότητα, η πειθαρχία και το χαμόγελο στο νερό. Εκεί χτίζονται οι αθλητές — και κυρίως οι άνθρωποι.

👏 Συγχαρητήρια στα μικρά μας, στους προπονητές και στους γονείς.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον, γιατί το μέλλον της ΝΕΠ είναι ήδη εδώ».

