Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στο τουρνουά του Πανιωνίου

Πολύτιμες εμπειρίες θα αποκτήσουν οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στο τουρνουά του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη.

Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στο τουρνουά του Πανιωνίου Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ θα αποκτήσουν πολλές εμπειρίες
01 Νοέ. 2025 19:35
Pelop News

Η ομάδα πόλο Μίνι Κορασίδων ταξιδεύει στην πρωτεύουσα για να λάβει μέρος στο τουρνουά της Νέας Σμύρνης με την ονομασία New Smyrni Trophy 5.
Στο πρώτο παιχνίδι η ΝΕΠ αγωνιζεται με την ομάδα του Αλίμου και στο επόμενο με τον Μίλωνα.
Η αποστολή αποτελείται απο 11 αθλητές και 3 συνοδούς. Αναλυτικά: Λυδία Πολίτη, Μυρσίνη Δελάκη-Μανέτα, Τζωρτζίνα Κανά, Αποστολία Αβράμη, Ευθυμία Κανά, Ευτυχία Δελάκη-Μανέτα, Μαριαλένα Μητροπούλου, Ζωή Ευαγγέλου, Ελένη Τσίγκα, Παναγιώτα Αλεξοπούλου, Μάρθα Πλιάκα.
Προπονητής: Θανάσης Κοντάκος
Βοηθός προπονητή: Μαρία Μανέτα
Έφορος: Βενετία Κοντάκου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:21 Η απάντηση στο…αιώνιο ερώτημα:Οι γάτες εκπαιδεύονται;
20:11 Αυτή είναι η μοναδική εξαίρεση του ΚΟΚ για τη χρήση κινητού τηλεφώνου στην οδήγηση
20:03 Αντώνης Καρανάσος: Ο επεμβατικός καρδιολόγος δουλεύει ομαδικά
20:02 Ο Προμηθέας αγρίεψε και συνέτριψε την Καρδίτσα – Φωτογραφίες/δηλώσεις
19:50 Ηττα για τον ΝΟΠ απο Παλαιό Φάληρο
19:39 Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα: Παραθέτει δεξίωση προς τιμήν των Αμερικανών πεζοναυτών, ΦΩΤΟ
19:35 Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στο τουρνουά του Πανιωνίου
19:22 Ιστορική και μεγάλη νίκη για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
19:04 Βορίζια: Η μεγάλη έχθρα με τη βεντέτα που δεν έσβησε ποτέ! Έτσι έγινε το κακό, πυροβόλησαν και αστυνομικούς,ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
18:51 Οι κύκλοι ΔΥΠΑ για το επίδομα μητρότητας: Καμία μητέρα δικαιούχος δεν θα το στερηθεί
18:41 Tι ισχύει με τον προπονητή-παράγοντα, που κατηγορείται για ασέλγεια στην ανήλικη αθλήτρια
18:31 «Πράσινος» θρίαμβος στο ντέρμπι των Γυναικών
18:19 Κουνήθηκαν στο Λασίθι, σεισμός σε εστιακό βάθος 8 χιλιομέτρων
18:11 Ηλεκτρικά πατίνια: Αντιπαράθεση Θεοδωρικάκου-Δούκα για την Αθήνα
18:06 Ηττα για τις Γυναίκες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες/βίντεο
18:01 Αλλαγές για τα ΕΛΤΑ: Παράταση τριών μηνών στο κλείσιμο
18:00 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στο ημίχρονο προηγείται του Απόλλωνα
17:53 Τα αγόρια της ΝΕΠ στο New Smyrni Trophy 5
17:51 ΑΑΔΕ: Ποια χρέη και γιατί σβήνονται την τελευταία ημέρα του 2025
17:31 «Γαλάζιες» φωνές κατά του κλεισίματος των ΕΛΤΑ, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ