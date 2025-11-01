Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στο τουρνουά του Πανιωνίου
Πολύτιμες εμπειρίες θα αποκτήσουν οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στο τουρνουά του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη.
Η ομάδα πόλο Μίνι Κορασίδων ταξιδεύει στην πρωτεύουσα για να λάβει μέρος στο τουρνουά της Νέας Σμύρνης με την ονομασία New Smyrni Trophy 5.
Στο πρώτο παιχνίδι η ΝΕΠ αγωνιζεται με την ομάδα του Αλίμου και στο επόμενο με τον Μίλωνα.
Η αποστολή αποτελείται απο 11 αθλητές και 3 συνοδούς. Αναλυτικά: Λυδία Πολίτη, Μυρσίνη Δελάκη-Μανέτα, Τζωρτζίνα Κανά, Αποστολία Αβράμη, Ευθυμία Κανά, Ευτυχία Δελάκη-Μανέτα, Μαριαλένα Μητροπούλου, Ζωή Ευαγγέλου, Ελένη Τσίγκα, Παναγιώτα Αλεξοπούλου, Μάρθα Πλιάκα.
Προπονητής: Θανάσης Κοντάκος
Βοηθός προπονητή: Μαρία Μανέτα
Έφορος: Βενετία Κοντάκου.
