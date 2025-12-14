Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ ήττα από ΝΟ Βουλιαγμένης

Με ήττα από τον ΝΟ Βουλιαγμένης με σκορ 18-16 συνεχίστηκαν οι υποχρεώσεις των Μίνι Παίδων της ΝΕΠ στο τουρνουά πόλο του Πανιωνίου.

Τα 8λεπτα: 3-3, 4-5, 3-5, 6-5.

Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 2, Μητρόπουλος 1, Γιαννόπουλος 1, Καρλέτσης 2, Κούρτης 3, Παπαναγιώτου 1, Γαλάνης 2, Γιαουπάι 4.

