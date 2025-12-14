Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ ήττα από ΝΟ Βουλιαγμένης
Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο τουρνουά «New Smyrni Trophy 5», κερδίζοντας πολύτιμες εμπειρίες στην πισίνα.
Με ήττα από τον ΝΟ Βουλιαγμένης με σκορ 18-16 συνεχίστηκαν οι υποχρεώσεις των Μίνι Παίδων της ΝΕΠ στο τουρνουά πόλο του Πανιωνίου.
Τα 8λεπτα: 3-3, 4-5, 3-5, 6-5.
Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 2, Μητρόπουλος 1, Γιαννόπουλος 1, Καρλέτσης 2, Κούρτης 3, Παπαναγιώτου 1, Γαλάνης 2, Γιαουπάι 4.
