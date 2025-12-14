Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ ήττα από ΝΟ Βουλιαγμένης

Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο τουρνουά «New Smyrni Trophy 5», κερδίζοντας πολύτιμες εμπειρίες στην πισίνα.

Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ ήττα από ΝΟ Βουλιαγμένης Ηττα για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ
14 Δεκ. 2025 16:21
Pelop News

Με ήττα από τον ΝΟ Βουλιαγμένης με σκορ 18-16 συνεχίστηκαν οι υποχρεώσεις των Μίνι Παίδων της ΝΕΠ στο τουρνουά πόλο του Πανιωνίου.

Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ ήττα από ΝΟ ΒουλιαγμένηςΟι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ ήττα από ΝΟ Βουλιαγμένης

Τα 8λεπτα: 3-3, 4-5, 3-5, 6-5.

Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 2, Μητρόπουλος 1, Γιαννόπουλος 1, Καρλέτσης 2, Κούρτης 3, Παπαναγιώτου 1, Γαλάνης 2, Γιαουπάι 4.

Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ ήττα από ΝΟ Βουλιαγμένης  Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ ήττα από ΝΟ Βουλιαγμένης  Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ ήττα από ΝΟ Βουλιαγμένης

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:14 Φωτήλας στον αγιασμό του σταθμού υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαϊας: «Πού είναι ο δήμαρχος; Αυτό είναι το πρόβλημα…»
17:04 Γκέλα για Θυελλα Πατρών και ισοπαλία με Πανθουριακό
17:02 Απογοήτευσε η Παναχαϊκή, σοκ για τον Παναιγιάλειο, δύσκολα η Θύελλα
17:00 Ξενοδοχειακή άνθηση στην Πάτρα – Επενδυτές ψάχνονται για αγορές
16:53 Οι «Προμηθίνες» ηττήθηκαν από τον Ιωνικό ΝΦ
16:49 Οι Ανδρες της ΝΕΠ ήττα από τον ισχυρό ΝΑΟ Κέρκυρας
16:48 «Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ»: Από Τρίτη μέχρι Πέμπτη οι απολογίες – κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση
16:39 Ετοιμάζουν νέα «επίθεση» οι πολίτες για Πλατυγιάλι-Αγρίνιο-Καρπενήσι
16:33 Κακοποίηση ανηλίκων: Χιλιάδες Ούγγροι στους δρόμους κατά του Ορμπαν
16:28 Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ εντυπωσίασαν με ΑΝΟ Γλυφάδας
16:21 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ ήττα από ΝΟ Βουλιαγμένης
16:17 Σπ. Τσιρώνης στη Βουλή: Το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας υποφέρει
15:58 Τέμπη: Με 3 μήνες καθυστέρηση τα πορίσματα για την πυρασφάλεια των βαγονιών
15:51 Αχαϊα: Θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα οι αγρότες
15:51 Πίσω στο σκορ η Παναχαϊκή, ισοφαρίστηκε ο Παναιγιάλειος
15:46 Κουτσούμπας σε μπλόκα αγροτών: Κλιμακώστε τον αγώνα σας. Πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση
15:41 Δείτε το απίστευτο μπόνους που έδωσε η Σουίφτ στους συνεργάτες της ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Ανδρέας Φίλιας για τη νέα ΚΑΠ: «Θέλουμε τον αγρότη συνδιαμορφωτή»
15:22 Ο Φωτήλας στον αγιασμό του νέου σταθμού του ΚΤΕΛ Αχαϊας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:15 Hλεία: Ο Βασίλης Γιαννόπουλος είναι ο νεκρός που βρέθηκε από κυνηγό…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ