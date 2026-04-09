Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ κοινή προετοιμασία με τον ΝΟ Λάρισας

Το τριήμερο 6-8 Απριλίου η ΝΕΠ είχε τη χαρά να φιλοξενήσει στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» την ομάδα πόλο Μίνι Παίδων Κ14 του ΝΟ Λάρισας και να κάνει κοινή προετοιμασία ενόψει της γ΄ φάσης του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος.

Τα παιδιά γνωρίστηκαν μεταξύ τους και δημιούργησαν νέες φιλίες! Οι προπονητές δοκίμασαν νέες τεχνικές και συστήματα για να χρησιμοποιήσουν στο πρωτάθλημα. Οι αθλητές εξελίχθηκαν περισσότερο μέσα από τα φιλικά δίπλα που έπαιξαν πρωί και απόγευμα. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γευματίσουν μαζί (το μενού είχε λαχταριστές πίτσες!).

[contaisu_summary]

Η ΝΕΠ ευχαρίστησε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης τον σύλλογο του ΝΟ Λάρισας. Επίσης, ευχαρίστησε θερμά τον προπονητή Γιάννη Θεοχάρη και τον έφορο του τμήματος Δημήτρη Γκατζώνα για την άψογη συνεργασία.

