Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ νίκησαν και τον ΑΝΟ Γλυφάδας
Η ομάδα πόλο Μίνι Παίδων της ΝΕΠ νίκησε και τον ΑΝΟ Γλυφάδας και προκρίθηκε με χαμόγελα στη συνέχεια του Πανελληνίου πρωταθλήματος.
Η ομάδα πόλο Μίνι Παίδων της ΝΕΠ έκλεισε με νίκη επί του ΑΝΟ Γλυφάδας με σκορ 12-10 τις υποχρεώσεις της στο ξεκίνημα του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο. Η νίκη είναι πολύ σημαντική, καθώς θυμίζουμε ότι ο ΑΝΟ Γλυφάδας κατετάγη στη 2η θέση στο αντίστοιχο ηλικιακό πρωτάθλημα το περασμένο καλοκαίρι στη Χίο. Τα 8λεπτα: 1-2, 4-5, 3-3, 2-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 6, Καλύβας 2, Χασάπης 1, Παπαναγιώτου 2, Σταματακόπουλος 1.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News