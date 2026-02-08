Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ νίκησαν και τον ΑΝΟ Γλυφάδας

Η ομάδα πόλο Μίνι Παίδων της ΝΕΠ νίκησε και τον ΑΝΟ Γλυφάδας και προκρίθηκε με χαμόγελα στη συνέχεια του Πανελληνίου πρωταθλήματος.

08 Φεβ. 2026 20:57
Pelop News

Η ομάδα πόλο Μίνι Παίδων της ΝΕΠ έκλεισε με νίκη επί του ΑΝΟ Γλυφάδας με σκορ 12-10 τις υποχρεώσεις της στο ξεκίνημα του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο. Η νίκη είναι πολύ σημαντική, καθώς θυμίζουμε ότι ο ΑΝΟ Γλυφάδας κατετάγη στη 2η θέση στο αντίστοιχο ηλικιακό πρωτάθλημα το περασμένο καλοκαίρι στη Χίο. Τα 8λεπτα: 1-2, 4-5, 3-3, 2-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 6, Καλύβας 2, Χασάπης 1, Παπαναγιώτου 2, Σταματακόπουλος 1.

