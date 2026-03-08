Οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ δεν τα κατάφεραν στον μικρό τελικό

Μπορεί να μην τα κατάφερε στον μικρό τελικό του Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο των Νέων Γυναικών το αντίστοιχο συγκρότημα της ΝΕΠ, καθώς ηττήθηκε με 22-5 από τον Εθνικό στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, όμως η γενικότερη πορεία των «δελφινιών» στη διοργάνωση απέδειξε ότι το πατρινό συγκρότημα έχει μέλλον.

Πλέον, η ΝΕΠ στρέφει την προσοχή της στα παιχνίδια που ακολουθούν στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο, με στόχο την επίτευξη της παραμονής στη μεγάλη κατηγορία. Τα 8λεπτα στον μικρό τελικό με τον Εθνικό: 6-1, 5-1, 5-3, 6-0. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 1, Κοτζάμπαση 1, Ειρ. Τσίγκα 3.

