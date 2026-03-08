Οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ δεν τα κατάφεραν στον μικρό τελικό

Η ομάδα πόλο Νέων Γυναικών της ΝΕΠ ηττήθηκε από τον Πανιώνιο κι έχασε το χάλκινο μετάλλιο στο αντίστοιχο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ δεν τα κατάφεραν στον μικρό τελικό Δεν πήραν το μετάλλιο τα κορίτσια της ΝΕΠ
08 Μαρ. 2026 19:12
Pelop News

Μπορεί να μην τα κατάφερε στον μικρό τελικό του Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο των Νέων Γυναικών το αντίστοιχο συγκρότημα της ΝΕΠ, καθώς ηττήθηκε με 22-5 από τον Εθνικό στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, όμως η γενικότερη πορεία των «δελφινιών» στη διοργάνωση απέδειξε ότι το πατρινό συγκρότημα έχει μέλλον.

Πλέον, η ΝΕΠ στρέφει την προσοχή της στα παιχνίδια που ακολουθούν στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Γυναικών του πόλο, με στόχο την επίτευξη της παραμονής στη μεγάλη κατηγορία. Τα 8λεπτα στον μικρό τελικό με τον Εθνικό: 6-1, 5-1, 5-3, 6-0. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 1, Κοτζάμπαση 1, Ειρ. Τσίγκα 3.

