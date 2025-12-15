Οι Νέοι Γλαύκου πήραν το ντέρμπι παραμονής, σε τρεις δόσεις η 11η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
Η ΑΕ Ροϊτίκων το «11 στα 11», πάντα αήττητη στην κορυφή! Σημαντικό «διπλό» για την Απολλωνιάδα, συνεχής ενημέρωση
Σε τρεις δόσεις η 11η αγωνιστική της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η με τους Νέους Γλαύκου να πετυχαίνουν σημαντική εκτός έδρας νίκη με 66-56 επί της Ανδραβίδας στο ντέρμπι παραμονής. Η αυλαία της αγωνιστικής άνοιξε με το επεισοδιακό παιχνίδι ΕΑΠ-Κεραυνός και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη με την αναμέτρηση Αραχωβίτικα/ Ακταίο-ΠΑΣ Ναυπάκτου. Στην κορυφή με 11 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές συνεχίζει αήττητη η ΑΕ Ροϊτίκων.
Τα 10λεπτα: 14-20, 16-16, 15-09, 11-21.
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ (Γιαννόπουλος): Αλαβέρας 10 (2), Μπούμπουλης 5 (1), Σταθόπουλος 7 (1), Βασιλείου 16, Μακρής 4, Δημάκος 6, Νίκας 8, Γιαρικάνης.
ΝΕΟΙ ΓΛΑΥΚΟΥ (Κεπενός): Ζαχαρής 15 (3), Χασμάν 6 (1), Αγγελόπουλος, Χατζηγιάννης, Μπαλάσης 17 (2), Νίκος 2, Καραλής (3), Σιέμος 19 (1), Δαλιάνης 7 (1).
ΤΑ ΑΠΟΛΕΣΜΑΤΑ
11η Αγωνιστική
ΑΕ Ροϊτίκων-Ηρακλής Πύργου 86-59
ΕΑΠ-Κεραυνός 79-85
Ανδραβίδα-Νέοι Γλαύκου 56-66
Ολυμπιάδα-Δύμη 56-59
Αίολος-Απολλωνιάδα 65-69
Αστέρας Τέμενης-Διαγόρας 47-52
Αραχωβίτικα/Ακταίοα-ΠΑΣ Ναυπάκτου 17/12
