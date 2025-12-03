Οι Νικς, οι Λέικερς και τα σενάρια για τον Γιάννη μετά τη διαγραφή φωτογραφιών με τους Μπακς, τι ισχύει, τι απέχει από την πραγματικότητα

Πανικό δημιούργησε στους Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τη διαγραφή των περισσότερων φωτογραφιών του με την ομάδα και στις ΗΠΑ τα σενάρια για αποχώρησή του έχουν φουντώσει.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ήταν αυτοί που είδαν και πίστεψαν στο ταλέντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο το 2013 και του έδωσαν τη χρυσή ευκαιρία να φτιάξει τη ζωή του. Αυτός δεν την άφησε ανεκμετάλλευτη και στη συμπόρευση των δύο πλευρών, κανείς δε βγήκε χαμένος.

Το 2021 πήγε το πρωτάθλημα του NBA στο Μιλγουόκι μετά από 50 χρόνια (1971) και αγαπήθηκε όσο κανείς στην πόλη. Αυτός και ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ έχουν ειδική θέση στην καρδιά των φιλάθλων της ομάδας. Το 2024 χάρισε στην ομάδα του και το νεοσύστατο NBA Cup.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Ugo Antetokounmpo (@giannis_an34)

Από τότε, όμως, τα «ελάφια» δεν έχουν το ρόστερ και την εικόνα για να κυνηγήσουν κάτι περισσότερο από μία θέση στα playoff του NBA. Οι φιλοδοξίες του Γιάννη ανέκαθεν ήταν υψηλές και σίγουρα δεν τον ικανοποιεί μία θέση στην οκτάδα της Ανατολής. Οι Μπακς τις τρεις τελευταίες σεζόν έχουν αποκλειστεί στον πρώτο γύρο των play off από τους Πέισερς (δύο φορές) και από τους Χιτ.

Το δέσιμό του με την πόλη είναι αξιομνημόνευτο, αλλά πλέον στα 31 του χρόνια (τα κλείνει 06/12/25) ίσως να θέλει να αλλάξει την πορεία του και να ψάξει κάτι καινούριο που θα του καλύπτει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες. Τα σενάρια είναι πολλά, άλλα εφικτά και άλλα όχι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έσβησε όλες τις δημοσιεύσεις του στο X και η μόνη που κράτησε είναι μία με τον Κόμπι Μπράιαντ από το 2021, όπου του ευχόταν «χρόνια πολλά». Αυτό έκανε πολλούς να βλέπουν μετακίνησή του στους Λέικερς, όμως με το συμβόλαιό του να «γράφει» 58,4 εκατομμύρια δολάρια για την επόμενη σεζόν, μοιάζει αδύνατο να προστεθεί στο ρόστερ της ομάδας του Ντόντσιτς και του Λεμπρόν.

GIANNIS NOS LAKERS?

💜💛💜💛 Uma bomba pode explodir nessa off season! 💣💣💣💣

O grego tem um desejo: sair dos bucks e LA é um dos destinos favoritos! 👀🏀 Mas qual seria o pacote necessário pra isso acontecer?🤑🪄 Seguee o 🧵 pic.twitter.com/snfw0xQeXM — LUKA DONCIC BR (@LUKADONCICBRA) May 7, 2025

Οι Νικς ακούγονται τα τελευταία χρόνια και ίσως είναι και το πιο εφικτό σενάριο αν θελήσει ο Γιάννης να ψάξει κάτι καινούριο στην πλούσια και εντυπωσιακή καριέρα του. Το να μείνει στη Νέα Υόρκη φαντάζει ωραίο για τον Greek Freak, καθώς το Μιλγουόκι σίγουρα δεν αποτελεί και τον ιδανικό προορισμό για πολλούς στις ΗΠΑ. Το brand των Νικς πάντα ήταν μεγάλο και μαζί με τον Γιάννη μπορεί να εκτοξευθεί στα ύψη.

Λίγα σενάρια για Σπερς, Μπλέιζερς και Ρόκετς υπάρχουν, όμως αυτό που μοιάζει πιο πιθανό είναι αυτόν των Νικς. Πάντα στο ενδεχόμενο που ο Greek Freak αποφασίσει να ψάξει κάτι διαφορετικό. Επίσημα η περίοδος ανταλλαγών στο NBA ξεκινά στις 15 Δεκεμβρίου και τότε αν δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι, τα σενάρια θα πάρουν «φωτιά».

Σίγουρα, αν ο Γιάννης μετακινηθεί από το Μιλγουόκι θα πρόκειται για είδηση, ίσως και μεγαλύτερη από την ανταλλαγή του Ντόντσιτς την περσινή σεζόν από τους Μάβερικς στους Λέικερς.

Να θυμίσουμε ότι τη φετινή σεζόν οι Μπακς έχουν 9 νίκες και 13 ήττες και βρίσκονται στην 11η θέση της βαθμολογίας της Ανατολής.

