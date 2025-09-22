Οι παραβιάσεις της Ρωσίας πιέζουν την ΕΕ να προχωρήσει το σχέδιο του «τείχους» κατά των drones

Πλέον εντείνονται οι συζητήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ενός λεγόμενου «τείχους drone» με σκοπό την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ευρώπης από τη Ρωσία, μετά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου από ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα.

Επτά κράτη μέλη της ΕΕ θα συναντηθούν την Παρασκευή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ουκρανία, αναφέρει το Politico, για να συζητήσουν την πρόταση για το «τείχος», επιβεβαίωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της ΕΕ.

Στην διαδικτυακή συνάντηση θα λάβουν μέρος επτά χώρες της πρώτης γραμμής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Φινλανδία, Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία) μαζί με την Ουκρανία και τον Ευρωπαίο επίτροπο για την Άμυνα και το Διάστημα, Ανδριους Κουμπίλιους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε χρησιμοποιήσει προ ημερών την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης για να υποστηρίξει τα αιτήματα για ένα «τείχος drone» που θα υποστηρίζεται από την ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η Ένωση πρέπει να «ακούσει το κάλεσμα των φίλων μας από τη Βαλτική» για την υπεράσπιση των ανατολικών συνόρων της.

Επιλογές χρηματοδότησης για το τείχος θα προτείνει η Φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια άτυπης συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου.

Στις 19 Σεπτεμβρίου, τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά πριν να αναχαιτιστούν από ιταλικά F-35, με την ΕΕ να κάνει λόγο για «θρασύ περιστατικό». Λίγες ημέρες νωρίτερα η εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία συγκλόνισε τις χώρες του ΝΑΤΟ.

Εν τω μεταξύ, η εξέλιξη έρχεται μετά την ανακοίνωση της Λιθουανίας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καλοκαίρι είχε απορρίψει αίτημα από κοινού με την Εσθονία χρηματοδότησης ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή ενός τείχους κατά των drones.

