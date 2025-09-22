Τεχεράνη: Σε 9 μήνες εκτέλεσε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους!

Οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει εδώ και καιρό την εκτεταμένη χρήση της θανατικής ποινής από το Ιράν, κατηγορώντας τις αρχές ότι χρησιμοποιούν εκτελέσεις για να εκφοβίσουν τους διαφωνούντες

22 Σεπ. 2025 20:38
Στο Ιράν περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2025, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες από την Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Hengaw.

Η Hengaw αναφέρει ότι 404 από τις εκτελέσεις έγιναν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξεως του 40% από την έναρξη του πολέμου «σηματοδοτώντας την υψηλότερη αύξηση των τελευταίων δύο δεκαετιών», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της οργάνωσης.

«Ποτέ πριν οι εκτελέσεις δεν είχαν ξεπεράσει τις 1.000 σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», προστίθεται στο δελτίο.

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, τα Ηνωμένα Έθνη είχαν ήδη καταγράψει 841 εκτελέσεις από την αρχή του έτους, γεγονός που αντιπροσωπεύει μια απότομη αύξηση στις εκτελέσεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, υπήρξαν τουλάχιστον 975 εκτελέσεις στο Ιράν το 2024. Αυτό υποδηλώνει ότι ο αριθμός των εκτελέσεων που πραγματοποιήθηκαν φέτος θα μπορούσε να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες.

Οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει εδώ και καιρό την εκτεταμένη χρήση της θανατικής ποινής από το Ιράν, κατηγορώντας τις αρχές ότι χρησιμοποιούν εκτελέσεις για να εκφοβίσουν τους διαφωνούντες.

Το Ισραήλ και το Ιράν αναμετρήθηκαν σε έναν 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι ισραηλινές και οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν βασικές ιρανικές πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Τουλάχιστον οκτώ άνδρες που κατηγορούνται για κατασκοπεία έχουν εκτελεστεί στο Ιράν από τότε, λένε ακτιβιστές.
