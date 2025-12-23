Οι πέντε σημαντικές αλλαγές για εργαζόμενους το 2026

Το 2026 φέρνει αύξηση κατώτατου μισθού στα 922€, επέκταση ΣΣΕ, ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, γρήγορες προσλήψεις και σπαστή άδεια για εργαζόμενους.

23 Δεκ. 2025 10:08
Το 2026 εισάγει μια σειρά από παρεμβάσεις στο εργασιακό περιβάλλον, με κύριες εστίες την ενίσχυση των μισθών, την απλούστευση διαδικασιών και τη μεγαλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες των εργαζομένων.

Από 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα αυξάνεται κατά περίπου 4,8%, φτάνοντας τα 922 ευρώ από 880 ευρώ σήμερα. Η αύξηση ανέρχεται σε 40-42 ευρώ μηνιαίως ή 588 ευρώ ετησίως και αφορά άμεσα 575.684 εργαζόμενους. Παράλληλα, ισόποση αύξηση εφαρμόζεται στο δημόσιο.

Στους πρώτους μήνες του 2026 προωθείται ρύθμιση για ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με στόχο κάλυψη έως 80% των εργαζομένων από 30% σήμερα, μέσω μείωσης απαιτήσεων επέκτασης κλαδικών συμβάσεων.

Από 16 Φεβρουαρίου 2026 τίθεται σε λειτουργία το νέο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, που ψηφιοποιεί διαδικασίες προσλήψεων και αποχωρήσεων, καταργεί έγγραφα και προσφέρει ενιαία πλατφόρμα για εργοδότες και εργαζόμενους.

Κατά το 2026 εφαρμόζονται ταχείες διαδικασίες προσλήψεων μέσω κινητού για έκτακτες ανάγκες σε κλάδους όπως εστίαση και τουρισμός, με αυτόματη αποδοχή και έλεγχο από ΕΡΓΑΝΗ.

Τέλος, εισάγεται μεγαλύτερη ευελιξία στην ετήσια άδεια, επιτρέποντας τμηματική λήψη σε περισσότερες περιόδους μετά από συνεννόηση, με ελάχιστο συνεχόμενο τμήμα 5-6 ημερών ανάλογα με το ωράριο.

 

Πηγή: Ημερησία

