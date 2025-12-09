Οι πιο πολυσυζητημένες στιγμές της Μπριζίτ Μακρόν: Από το «βρωμιάρες – σκύλες» έως το viral… χαστούκι στον Γάλλο πρόεδρο

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας για λόγους που δεν σχετίζονται μόνο με τον θεσμικό της ρόλο. Δηλώσεις, στιγμιότυπα και κινήσεις που καταγράφηκαν σε δημόσιες εμφανίσεις της έχουν επανειλημμένα πυροδοτήσει αντιδράσεις και δημόσιες συζητήσεις.

Το βίντεο με τους χαρακτηρισμούς «βρωμιάρες – σκύλες»

Τελευταίο περιστατικό, η δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο ακούγεται να χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς («βρωμιάρες σκύλες») για φεμινίστριες ακτιβίστριες που είχαν διακόψει παράσταση του ηθοποιού Αρί Αμπιτάν. Οι διαμαρτυρίες έγιναν με αφορμή παλαιότερη κατηγορία εις βάρος του για βιασμό – υπόθεση που αργότερα τέθηκε στο αρχείο λόγω έλλειψης στοιχείων.

« S’il y a les sales connes, on va les foutre dehors ! » Brigitte Macron insulte les féministes mobilisées contre la programmation par les Folies Bergère de Bolloré d’Ary Abittan accusé de viol. Un non-lieu n’efface pas la parole et les ITT d’une femme.

pic.twitter.com/1mVHXvimCl — Sarah Legrain (@S_Legrain) December 8, 2025

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, η Μακρόν βρέθηκε στα παρασκήνια για να συναντήσει τον ηθοποιό, ο οποίος της εξέφρασε τον φόβο του για νέες παρεμβάσεις. Η απάντησή της, που καταγράφηκε, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων. Εκπρόσωπός της διευκρίνισε ότι επρόκειτο για σχόλιο αποκλειστικά προς τις «ριζοσπαστικές μεθόδους» των ακτιβιστών.

Το viral «χαστούκι» στον Εμανουέλ Μακρόν

Τον Μάιο του 2025, κατά την άφιξη του προεδρικού ζεύγους στο Ανόι του Βιετνάμ, φωτογραφίες και βίντεο έδειξαν τη Μπριζίτ Μακρόν να σπρώχνει στο πρόσωπο τον Πρόεδρο της Γαλλίας την ώρα που αποβιβάζονταν.

Το στιγμιότυπο έγινε viral, προκαλώντας χιλιάδες σχόλια για το αν επρόκειτο για «χαστούκι», ατυχές σπρώξιμο ή απλώς μια αυθόρμητη κίνηση. Ο Μακρόν στη συνέχεια υποβάθμισε πλήρως το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «αστείο μεταξύ τους».

Αμήχανη στιγμή με τη βασίλισσα Καμίλα

Άλλο ένα περιστατικό που σχολιάστηκε ιδιαίτερα ήταν μια άβολη χειρονομία κατά την εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την Απόβαση της Νορμανδίας.

Η Μπριζίτ προσπάθησε να πιάσει το χέρι της βασίλισσας Καμίλα φεύγοντας από το μνημείο, όμως εκείνη δεν ανταπέδωσε, με την κίνηση να αιωρείται αμήχανα στον φακό και να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού.

Αντίθετα, ο βασιλιάς Κάρολος είχε χαιρετήσει τη Μακρόν με φιλί στο χέρι λίγο νωρίτερα, διατηρώντας πιο χαλαρή στάση.

