Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου

Συνολικά θα καταβληθούν 63.123.366,76 ευρώ σε 66.607 δικαιούχους

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου
09 Ιαν. 2026 21:51
Pelop News

Από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 έως τις 16 του μήνα συνολικά 63.123.366,76 ευρώ θα καταβληθούν σε 66.607 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Καρυστιανού: «Το κίνημα των πολιτών κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει τη ψήφο του ελληνικού λαού, της κοινωνίας», ΒΙΝΤΕΟ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 14 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 140.366,76 ευρώ σε 106 δικαιούχους παροχών του τ. ΟΑΕΕ και

– από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 14.300.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 28.000.000 ευρώ σε 45.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

– 1.600.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

– 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:23 «Θα χαλάσεις τα μάτια σου, μη διαβάζεις στο σκοτάδι», τι ισχύει, μύθοι και πραγματικότητα
23:00 Washington Post: Το μεγάλο παρασκήνιο της σύλληψης Μαδούρο
22:50 Τσιτσιπάς: Προσγειώθηκε στην Αδελαΐδα και έκλεψε την παράσταση με την λεοπάρ φόρμα του, ΒΙΝΤΕΟ
22:41 Η κακοκαιρία σαρώνει την Ευρώπη! Χιονοκαταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πολικές θερμοκρασίες, -20 στη Γερμανία
22:30 Αυτοκίνητο καρφώνεται σε κολόνα πάνω στη γραμμή του τραμ στη Νέα Σμύρνη, τρομερές εικόνες!
22:21 Η μεγάλη κλήρωση Eurojackpot για τα 17 εκατομμύρια!
22:11 Τι συμβουλεύει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας για τις χειμερινές εκπτώσεις
22:00 Πάτρα: Ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας του Προαστιακού
21:51 Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου
21:41 Ανεμοστρόβιλος σήκωσε στον αέρα ΙΧ, εικόνες τρόμου στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:31 ΕΟΦ: Η προειδοποίηση για το συμπλήρωμα διατροφής να μην καταναλωθεί
21:21 Το χιουμοριστικό μήνυμα από Jennifer Lawrence και Emma Stone μετά τις υποψηφιότητες των SAG Awards
21:11 ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας: Τιμή στη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα-Πράξη ευθύνης και όχι ρουτίνας
21:00 Ο Δήμος Πατρέων τίμησε τη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα
20:48 Καρυστιανού: «Το κίνημα των πολιτών κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει τη ψήφο του ελληνικού λαού, της κοινωνίας», ΒΙΝΤΕΟ
20:31 Ιράν: Απειλεί τη ζωή διαδηλωτών, όσοι συλλαμβάνονται κινδυνεύουν με θανατική ποινή
20:21 Πάτρα: Καταιγιστικές εξελίξεις για τον θανάσιμο τραυματισμό του Κώστα Μπασιλάρη, αυτοβούλως στην Ασφάλεια δύο ακόμη κατηγορούμενοι
20:20 To μήνυμα του Χριστού: Μια σύγχρονη ατομική δοκιμασία και μαρτυρία πίστης
20:11 Αγρότες: Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με την κυβέρνηση
20:01 Διαθέσιμοι Συνοδινός και Ορτέντζιος στην Παναχαϊκή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ