Καρυστιανού: «Το κίνημα των πολιτών κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει τη ψήφο του ελληνικού λαού, της κοινωνίας», ΒΙΝΤΕΟ

Η Μαρία Καρυστιανού που βρέθηκε στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια και δήλωσε: «Το κίνημα των πολιτών κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει τη ψήφο του ελληνικού λαού, της κοινωνίας. Δεν έχω να πω ημερομηνία, δεν έχω να πω όνομα. Όταν θα έχω κάτι ολοκληρωμένο, που σημαίνει ότι θα έχω πρόγραμμα έτοιμο και άτομα, θα βγούμε και θα μιλήσουμε γι’ αυτό».

Αγρότες: Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με την κυβέρνηση

«Στόχος μας να αντιμετωπίσουμε τη διαφορά και τη διαπλοκή»

«Ο στόχος του κινήματος είναι να αντιμετωπιστεί καταρχάς η διαπλοκή και η διαφθορά που για μένα είναι το 80% του προβλήματος, ότι οι πολιτικοί δεν χρειάζεται να λογοδοτήσουν δεν υπάρχει τιμωρία με αποτέλεσμα να βλέπουμε συνεχώς σκάνδαλα τα οποία μένουν ατιμώρητα και φυσικά θα υπάρχει πρόγραμμα και για την οικονομική ανάπτυξη, για την υγεία για τη παιδεία, το δημογραφικό, την εξωτερική πολιτική… Μια αλλιώτικη Ελλάδα, πολύ πιο δημοκρατική», τόνισε και πρόσθεσε ότι είναι στο πλευρό των διαμαρτυρόμενων αγροτοκτηνοτρόφων.



Για την κριτική που δέχεται, η κα Καρυστιανού είπε ότι σε κάποιους δεν αρέσει που κάτι το οποίο ξεκίνησε πηγαία, αθώα κι αυθόρμητα μέσα από την κοινωνία για να βοηθήσει την κοινωνία έχει πάρει τέτοια δύναμη.

«Ο αγώνας μου που ξεκίνησε για τη δικαίωση της κόρης μου, έχει καταλήξει να είναι ένας αγώνας κατά της διαπλοκής, κατά της διαφθοράς με όραμα μια ελεύθερη Ελλάδα, όχι με τους αγρότες στον δρόμο, με μια ανεξάρτητη χρόνια, με μια διαφάνεια», είπε χαρακτηριστικά.

«Ενωμένοι θα νικήσετε»

Απευθυνόμενη στους αγρότες, η Μαρία Καρυστιανού είπε: «Ξέρω πως είναι να παλεύεις για επιβίωση, τι σημαίνει να παλεύεις για το επάγγελμά σου, τα παιδιά σου, ξέρω επίσης ότι αυτό που κάνετε είναι πολύ σπουδαίο γιατί η δική σας δουλειά, παραγωγή είναι αυτή που φέρνει στο τραπέζι μας το φαγητό… Ξέρω πόσο σημαντικό είναι ο πρωτογενής τομέας να είναι δυνατός, καταλαβαίνω την αγωνία σας, έχουμε περάσει κι εμείς αγωνίες έχοντας απέναντι αυτό το ανάλγητο κράτος, έχω να σας δώσω μια συμβουλη θα τα καταφέρετε αν μείνετε ενωμένοι. Η ισχύς εν τη ενώσει αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ενωμένοι και δυνατοί θα υποχωρήσουν κι εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Όλη η κοινωνία είναι μαζί σας».

Κωνσταντοπούλου: «Οι αγρότες δίνουν μάχη για όλους μας»

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που επίσης βρέθηκε στο μπλόκο των αγροτών, τόνισε: «Εδώ στα μπλόκα βρίσκονται επί εβδομάδες οι πραγματικοί αγρότες, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι που δίνουν μια μάχη ζωής για όλους μας. Η κοινωνία ολόκληρη τους στηρίζει, η κοινωνία ολόκληρη ξέρει ότι κάποιοι έκαναν πάρτι με τα λεφτά των αγροτών, την ίδια ώρα που οι αγωνιζόμενοι αγρότες δεν έχουν να πληρώσουν ούτε τα έξοδά τους. “Χωρίς εμάς τι θα φας” λέει το σύνθημα των αγροτών και η ελληνική κοινωνία ξέρει πάρα πολύ καλά ότι στηριζόμαστε στον αγροτικό κόσμο, στηρίζουμε τον αγροτικό κόσμο και στον κύριο Μητσοτάκη που ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους αγρότες, έχω να πω ότι είναι ώρα, επιτέλους, να πράξει αυτά που οφείλει. Είναι τα ελάχιστα, είναι αυτά που κάθε πολιτισμένο και ευνομούμενο κράτος θα είχε εγγυηθεί για τους αγρότες του. Είμαι στο πλευρό τους και θα είμαι αδιαπραγμάτευτα μέχρι τη δικαίωσή τους».

Για την Μερκοσούρ η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι η επικύρωσή της είναι εγκληματική. «Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη την ώρα που ενώ ξεσηκώνεται όλος ο ευρωπαϊκός κόσμος εκείνη έσπευσε να τη στηρίξει. Την ίδια ώρα είναι ελπιδοφόρο ότι οι αγρότες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακολουθούν τον δρόμο του αγώνα», είπε μεταξύ άλλων.

