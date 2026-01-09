Αγρότες: Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με την κυβέρνηση

Θα συμμετάσχουν τρακτέρ, λεωφορεία και αυτοκίνητα, ενώ, όπως επισημαίνουν, η κινητοποίηση έχει αποφασιστεί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των επαφών

Αγρότες: Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με την κυβέρνηση
09 Ιαν. 2026 20:11
Pelop News

Από την πλευρά τους οι αγρότες δηλώνουν ότι θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο την ώρα της συνάντησης με την κυβέρνηση, η οποία αναμένεται να γίνει την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αγροτικών μπλόκων και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αποχωρούν από τα Τέμπη οι αγρότες – Επιστρέφουν στη Νίκαια για την πανελλαδική σύσκεψη

Στο συλλαλητήριο θα συμμετέχουν τρακτέρ, λεωφορεία και αυτοκίνητα, ενώ, όπως επισημαίνουν, η κινητοποίηση έχει αποφασιστεί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των επαφών.

Οι αγρότες εκτιμούν ότι δεν αναμένονται θεαματικά αποτελέσματα από τη συνάντηση με την κυβέρνηση, την πρώτη μετά από περισσότερες από 40 ημέρες κινητοποιήσεων, και ξεκαθαρίζουν ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί.

«Δεν υποχωρούμε», τονίζουν, υπογραμμίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα παραμείνουν σε εξέλιξη μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 Ο Δήμος Πατρέων τίμησε τη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα
20:48 Καρυστιανού: «Το κίνημα των πολιτών κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει τη ψήφο του ελληνικού λαού, της κοινωνίας», ΒΙΝΤΕΟ
20:31 Ιράν: Απειλεί τη ζωή διαδηλωτών, όσοι συλλαμβάνονται κινδυνεύουν με θανατική ποινή
20:21 Πάτρα: Καταιγιστικές εξελίξεις για τον θανάσιμο τραυματισμό του Κώστα Μπασιλάρη, αυτοβούλως στην Ασφάλεια δύο ακόμη κατηγορούμενοι
20:20 To μήνυμα του Χριστού: Μια σύγχρονη ατομική δοκιμασία και μαρτυρία πίστης
20:11 Αγρότες: Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με την κυβέρνηση
20:01 Διαθέσιμοι Συνοδινός και Ορτέντζιος στην Παναχαϊκή
19:51 Ξεροβόρι και κρύο, ο καιρός αγριεύει για τα καλά!
19:41 «Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου. Δεν έχει ακουμπήσει άλλος τα κορίτσια», συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα κορίτσια στη Μεσσαρά
19:31 «Υπάρχουν κι άλλοι δράστες, κάποιοι φοβούνται» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου που δολοφονήθηκε στις Σέρρες
19:21 Κύπρος: Ραγδαίες εξελίξεις, σχέδιο της Ρωσίας με στόχο τον Χριστοδουλίδη το βίντεο με τις μίζες;
19:11 Νέες αποκαλύψεις και αλλαγή δεδομένων για τον θάνατο των δυο ηλικιωμένων στη Ναύπακτο
19:00 Αρχίζει ο κατήφορος για την κυρία Καρυστιανού
18:50 «Από ότι βλέπεις ότι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα»
18:41 Δήμος Πατρέων: Το υπνωτήριο θα λειτουργήσει για τους αστέγους λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών
18:30 Ο Κώστας Μπουλμπασάκος στην «Π»: «Η μνήμη δεν είναι παρελθόν, αλλά στάση ζωής» – Μια παράσταση για τα θύματα της Βότση
18:21 Ο Παναιγιάλειος πήρε τερματοφύλακα και αμυντικό
18:11 Άγιος Παντελεήμονας: Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη στις τέσσερις ανήλικες που ξυλοκόπησαν τη 16χρονη συμμαθήτριά τους
18:11 Η ώρα του «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» φτάνει
18:00 Πάτρα: Ξεκίνησαν οι κόντρες για το Καρναβάλι – Η αφίσα, οι χορηγίες και το πρόγραμμα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ