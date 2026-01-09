Αγρότες: Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με την κυβέρνηση

Από την πλευρά τους οι αγρότες δηλώνουν ότι θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο την ώρα της συνάντησης με την κυβέρνηση, η οποία αναμένεται να γίνει την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αγροτικών μπλόκων και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αποχωρούν από τα Τέμπη οι αγρότες – Επιστρέφουν στη Νίκαια για την πανελλαδική σύσκεψη

Στο συλλαλητήριο θα συμμετέχουν τρακτέρ, λεωφορεία και αυτοκίνητα, ενώ, όπως επισημαίνουν, η κινητοποίηση έχει αποφασιστεί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των επαφών.

Οι αγρότες εκτιμούν ότι δεν αναμένονται θεαματικά αποτελέσματα από τη συνάντηση με την κυβέρνηση, την πρώτη μετά από περισσότερες από 40 ημέρες κινητοποιήσεων, και ξεκαθαρίζουν ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί.

«Δεν υποχωρούμε», τονίζουν, υπογραμμίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα παραμείνουν σε εξέλιξη μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

