Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου
25 Δεκ. 2025 11:17
Pelop News

Συνολικά 26.885.193,93 ευρώ θα καταβληθούν σε 30.450 δικαιούχους, από τις 29 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:
– Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
– 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

– 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

– 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

– 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:59 Έρευνες στο Φαρμακονήσι για αγνοούμενο ανήλικο – Διάσωση 39 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων
13:46 Τέξας: Έκλεψαν με αυτοκίνητο ένα ΑΤΜ και κατέστρεψαν ολόκληρο κατάστημα ΒΙΝΤΕΟ
13:34 Σώτη Τριανταφύλλου: Στα Πανεπιστήμια πλέον υπάρχουν μόνο οι πολύ καλοί και η μάζα που δεν ξέρει τίποτα για τίποτα
13:21 Το μήνυμα της ΕΛΑΣ για τα πυροτεχνήματα: Ένα παιδί και ένα σκυλί θυμίζουν πως «δεν είναι διασκεδαστικά για όλους»
13:09 Θεσσαλονίκη: 68χρονη χτυπήθηκε από μεθυσμένο οδηγό και παρασύρθηκε από άλλο όχημα
12:57 Τζένη Μπότση: «Δεν ήθελα να πω “χωριάτισσα” τη Βάνα Μπάρμπα, τους έλεγα να αλλάξουμε την ατάκα»
12:44 Νέο ουκρανικό σχέδιο ειρήνης: Γιατί η Μόσχα εμφανίζεται αρνητική στα 20 σημεία Ζελένσκι
12:31 Καρδιαγγειακός κίνδυνος: Γιατί η χοληστερόλη δεν αρκεί πια – Ποιοι δείκτες λένε την αλήθεια
12:18 Τρεις ληστείες κατά ανηλίκων που είχαν βγει να πουν τα κάλαντα
12:07 Τουρκία: 115 συλλήψεις μελών του ISIS που ετοίμαζαν επιθέσεις Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
11:59 Ο ΟΣΕ εξετάζει σύνδεση με το λιμάνι του Αιγίου
11:48 Κυβερνητικό σχέδιο 18 μηνών: Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 16,6 δισ. ευρώ έως το τέλος της θητείας
11:37 Πτώση αεροπλάνου στην Τουρκία: Χωριό γλίτωσε την τραγωδία για μόλις 30 δευτερόλεπτα
11:26 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ομαλά η μετακίνηση στους δρόμους – Πότε θα κλείσουν ξανά οι αγρότες
11:17 Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου
11:05 Θρήνος για την αεροσυνοδό Μαρία Παππά που σκοτώθηκε στην Άγκυρα: «Σάπια τα αεροσκάφη»
10:56 Τραγωδία στην Ημαθία: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων
10:45 Πρόεδρος τουρκικής Βουλής κατά Ελλάδας Κύπρου: «Δεν μας μένει πολύς χρόνος, περικυκλωνόμαστε»
10:35 Παράταση έως 31 Μαρτίου 2026 για τα παραπεμπτικά καρδιαγγειακού ελέγχου – Ξεκίνησαν τα SMS και email
10:23 Κοζάνη: Αίσθηση προκάλεσε το κήρυγμα του Μητροπολίτη: «Όλοι κυκλοφορούν με ένα σκυλί πια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ