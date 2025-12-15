Οι πληρωμές ΔΥΠΑ – e-ΕΦΚΑ από σήμερα Δευτέρα έως τις 19 Δεκεμβρίου

Ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα 15/12/2025, οι πληρωμές δικαιούχων, ΔΥΠΑ – e-ΕΦΚΑ.

Οι πληρωμές ΔΥΠΑ - e-ΕΦΚΑ από σήμερα Δευτέρα έως τις 19 Δεκεμβρίου
15 Δεκ. 2025 8:46
Pelop News

Από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 19/12/2025, θα κατατεθεί το χρηματικό ποσό 1.462.243.998,92 ευρώ, στους τραπεζικούς λογαριασμούς 3.086.186 δικαιούχων, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

-Θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026,

-Θα καταβληθούν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών του τέως ΟΑΕΕ,

-Θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

-60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

-70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

-8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

-15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για δώρο Χριστουγέννων,

-21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

-83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:26 Ωρα Πατρών: «Εδώ το τρένο, εκεί το τρένο, που είναι το τρένο;»
9:21 Πάτρα: Εκτακτο περιφερειακό συμβούλιο σήμερα για τον πρωτογενή τομέα
9:16 Πάτρα: Τον αναζητούσαν και τον βρήκαν νεκρό σε χωράφι
9:08 Αρσάκεια Σχολεία: Η καρδιά της Ρομποτικής «χτυπά» στην Πάτρα
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:59 Κολομβία: 16 μαθητές νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο
8:50 ΦΠΑ: Στο μικροσκόπιο επιστροφές και «ύποπτες» δηλώσεις
8:46 Οι πληρωμές ΔΥΠΑ – e-ΕΦΚΑ από σήμερα Δευτέρα έως τις 19 Δεκεμβρίου
8:38 Σχέσεις με το ISIS εκτιμάται πως είχαν οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ
8:29 Ποσότητα κοκαΐνης ενός τόνου «πιάστηκε» στο λιμάνι του Πειραιά, 4 συλλήψεις
8:20 Αιγάλεω: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα
8:12 Κηφισιά: Ανήλικος ληστής έκανε κεφαλοκλείδωμα σε γυναίκα υπάλληλο φούρνου και άρπαξε χρήματα
8:08 Δυτική Αχαΐα: Σορός άνδρας βρέθηκε στο δρόμο
7:58 Διακοπή κυκλοφορίας στα διόδια Αφιδνών, φωτιά σε φορτηγό
7:54 Εγκλημα στο Χόλιγουντ: Νεκροί ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του
7:41 Ο καιρός σήμερα 15/12, πού θα βρέχει, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:31 Αγροτικά μπλόκα: Τα 14 επίσημα αιτήματα προς την κυβέρνηση
7:24 Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!
7:12 Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης, στους 16 οι νεκροί ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
23:01 Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις μεγάλες πόλεις μετά το μακελειό στο Σύδνεϋ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ