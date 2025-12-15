Οι πληρωμές ΔΥΠΑ – e-ΕΦΚΑ από σήμερα Δευτέρα έως τις 19 Δεκεμβρίου
Ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα 15/12/2025, οι πληρωμές δικαιούχων, ΔΥΠΑ – e-ΕΦΚΑ.
Από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 19/12/2025, θα κατατεθεί το χρηματικό ποσό 1.462.243.998,92 ευρώ, στους τραπεζικούς λογαριασμούς 3.086.186 δικαιούχων, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
-Θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026,
-Θα καταβληθούν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών του τέως ΟΑΕΕ,
-Θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
-60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
-70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
-8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
-15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για δώρο Χριστουγέννων,
-21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
-83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
