Οι προτάσεις της παράταξης Σκιαδαρέση για τον οδοντωτό

Τις δικές της θέσεις για το θέμα του Οδοντωτού σιδηρόδρομου ανέπτυξε η περιφερειακή παράταξη νέα δυτική Ελλάδα με επικεφαλής τον Σπύρο Σκιαδαρέση ο οποίος συμμετείχε στην σημερινή σύσκεψη που έγινε στα γραφεία της Περιφέρειας.

Η ανακοίνωση: «Στη σύσκεψη που συγκάλεσε το πρωί της Δευτέρας ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος για το ζήτημα της αναστολής των δρομολογίων του Οδοντωτού συμμετείχε, αν και δεν είχε προσκληθεί, η περιφερειακή παράταξη της μείζονος μειοψηφίας «Νέα Δυτική Ελλάδα», με εκπρόσωπο τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αχαΐας και Αντιπρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής, Γεράσιμο Φεσσιάν.

Ο κ. Φεσσιάν στη διάρκεια της τοποθέτησής του τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να δοθεί «άφεση αμαρτιών» στην Περιφερειακή Αρχή ως προς την εμπλοκή της στην υπόθεση της αναστολής των δρομολογίων του Οδοντωτού, ενώ η προσπάθειά της να παρουσιάσει την κατάσταση μέσα από ένα αφήγημα «ενότητας» και «αποχρωματοποίησης» των ευθυνών δεν είναι αποδεκτή.

Υπογραμμίστηκε ακόμη, ότι η Περιφερειακή Αρχή αγνόησε την υπ’ αριθμ. 80/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και επέλεξε για ακόμη μία φορά την επικοινωνιακή διαχείριση ενός κρίσιμου ζητήματος για την τοπική κοινωνία και την ανάπτυξη της περιοχής.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η «Νέα Δυτική Ελλάδα» κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Συγκεκριμένα πρότεινε:

-Την ανάληψη πρωτοβουλίας για τη διοργάνωση σύσκεψης στην Αχαΐα υπό τον Πρωθυπουργό, με αντικείμενο την τήρηση της δέσμευσης για επέκταση του Οδοντωτού έως την Αγία Λαύρα, καθώς και την άμεση επαναλειτουργία του με την πλήρη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για την ασφαλή διέλευσή του,

-Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με τη συμμετοχή των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων της περιοχής.

Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» επαναλαμβάνει ότι το ζήτημα του Οδοντωτού αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για την περιοχή και απαιτεί άμεσες, ουσιαστικές και συντονισμένες ενέργειες από όλους τους αρμόδιους φορείς και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα.

