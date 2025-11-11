Οι πρώτοι δικαιούχοι του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Από τους νέους ωφελούμενους, πάνω από 5.000 προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αποδεικνύοντας τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος

Οι πρώτοι δικαιούχοι του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
11 Νοέ. 2025 21:39
Pelop News

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δόθηκε στη δημοσιότητα ο πρώτος οριστικός πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», με περισσότερους από 100.000 πολίτες από όλη τη χώρα να εντάσσονται στη δράση. Από τους νέους ωφελούμενους, πάνω από 5.000 προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αποδεικνύοντας τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Ο ιερέας YouTuber και τρεις κατηγορούμενοι στη φυλακή για διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών

Το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 645.000.000 ευρώ και αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης για τα ευάλωτα νοικοκυριά, προωθεί την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, ενθαρρύνοντας την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων νέας τεχνολογίας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για πράσινη ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε καθαρές και αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για όλους — από τα αστικά κέντρα έως και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Το Υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού.

Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα απόρριψης, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση εντός επτά ημερολογιακών ημερών, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:48 Αντρές Ινιέστα: Κατηγορείται στο Περού για απάτη ύψους 500.000 ευρώ!
21:39 Οι πρώτοι δικαιούχοι του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
21:29 Ο Πούτιν βολεύει συγγενείς, ερωμένες και τις οικογένειές τους σε δημόσια πόστα
21:19 Το μήνυμα του αρχιεπίσκοπου Αμερικής Ελπιδοφόρου για την απόκτηση της Αμερικανικής υπηκοότητας
21:13 Συλλήψεις για σκάνδαλο με κοινοτικές αγροτικές επιδοτήσεις στη Βόρεια Μακεδονία
21:05 Ο ιερέας YouTuber και τρεις κατηγορούμενοι στη φυλακή για διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών
20:51 Περιστέρια τρώνε το φαγητό ασθενών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών!
20:31 Σάλος στη Βρετανία: «Ποιος ανίδεος που αποκαλεί την Πριγκίπισσα της Ουαλίας “Κέιτ Μίντλετον” στο BBC News;»
20:14 Πάτρα: Πόνος και ανείπωτη θλίψη, το αγγελούδι 4,5 χρόνων έχασε τη μάχη!
20:03 Αμφιλοχία: Νεκρός 43χρονος δημοτικός υπάλληλος
19:54 «Έσβησε» στα 26 της χρόνια η Αναστασία που είχε κυστική ίνωση
19:45 «Έδωσε 350 ευρώ για να τον κάνει σκλάβο της», τελετές και μάγια από γυναίκα για να κρατήσει τον πρώην σύζυγό της
19:37 «Έλεγε ότι ήταν δεσπότης, περιττό να πω το τι χρυσαφικό και τι σταυρούς κουβάλαγε πάνω του», νέες αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο Youtuber
19:25 Τον χώρισε και ο 19χρονος έγινε ο εφιάλτης της, συνελήφθη για revenge porn σε βάρος ανήλικης!
19:24 Σοβαρό ατύχημα στη Δυτική Αχαΐα: Αγοράκι τραυματίστηκε πέφτοντας από μάντρα
19:15 Πάτρα: Υποτονικό ενδιαφέρον για καυσόξυλα – Που κυμαίνονται οι τιμές
19:07 Οι απειλές από τον πρώην της συντρόφου του, έτσι εκτέλεσαν και έκαψαν τον 27χρονο οικοδόμο
18:54 ‘Ολα τα ονόματα και οι προσλήψεις 7.800 εκπαιδευτικών σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια
18:49 Εθελοντική αιμοδοσία στην «Πελοπόννησο»: Κάντε μία στάση ζωής και προσφοράς
18:45 Τραγωδία σε ναυάγιο στη Γαύδο με τρεις νεκρούς μετανάστες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ