Πώς θα είναι η Τετάρτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Με τον Ήλιο σε αρμονία με τον Πλούτωνα νιώθεις στήριξη και έμπνευση μέσα από τις σχέσεις σου. Ένας δεσμός μπορεί να δυναμώσει, ωστόσο οι όψεις του Άρη φέρνουν ένταση. Εστιάζεις σε βαθύτερα ζητήματα οικειότητας, αλλά απόφυγε μάχες εξουσίας και σύγκρουση αξιών. Παρατήρησε τι σε ενοχλεί πραγματικά και χρησιμοποίησε το ως αφορμή για εξέλιξη.

Ταύρος

Η μέρα δίνει ευκαιρίες για πρόοδο στη δουλειά και στη δημόσια εικόνα σου. Όμως το τετράγωνο Άρη-Πλούτωνα μπορεί να φέρει διαφωνίες για αρμοδιότητες και ευθύνες. Απόφυγε χειρισμούς και αχρείαστες εντάσεις. Η δυσαρέσκεια που νιώθεις κρύβει έναν βαθύτερο θυμό που αξίζει να κατανοήσεις.

Δίδυμοι

Η ενέργειά σου είναι έντονη στα ενδιαφέροντα, τα χόμπι και τα ερωτικά. Ο Άρης σε ωθεί να δράσεις και σε θέματα εργασίας ή υγείας, αλλά μπορεί να γίνεις υπερβολικά πιεστικός/ή. Πριν επιμείνεις, αναζήτησε την πηγή των απογοητεύσεων και προσπάθησε να τις επεξεργαστείς με νηφαλιότητα.

Καρκίνος

Σήμερα έρχεσαι πιο κοντά με οικογενειακά ζητήματα και προσωπικά συναισθήματα. Ο Άρης σε γεμίζει με δημιουργικότητα και ρομαντισμό, όμως υπάρχει ο κίνδυνος απογοήτευσης αν επενδύσεις υπερβολικά σε καταστάσεις ή άτομα. Προσάρμοσε την ενέργειά σου στις συνθήκες και διοχέτευσέ την σε κάτι παραγωγικό.

Λέων

Η ανάγκη να κινηθείς δυναμικά σε θέματα σπιτιού ή οικογένειας είναι έντονη. Το τετράγωνο Άρη-Πλούτωνα μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις και αγώνες εξουσίας. Η συνειδητή διαχείριση του θυμού θα σε βοηθήσει να αποφύγεις εντάσεις και να αξιοποιήσεις δημιουργικά την ενέργεια που έχεις.

Παρθένος

Σήμερα η αυτοβελτίωση βρίσκεται στο επίκεντρο. Όμως υπάρχει η τάση να εστιάζεις υπερβολικά σε λεπτομέρειες, ελαττώματα ή απόψεις. Αντί για εμμονές, δείξε ευελιξία και κράτησε αποστάσεις από ό,τι σε κουράζει. Έτσι θα κερδίσεις περισσότερα.

Ζυγός

Επενδύεις χρόνο και ενέργεια σε σχέσεις ή δημιουργικά έργα, αλλά προκύπτουν εντάσεις γύρω από οικονομικά, αξίες ή διαφορετικές ιδέες. Αντί να χαθείς σε συγκρούσεις, μετέτρεψε την ένταση σε ώθηση για βελτίωση. Έτσι θα βγεις κερδισμένος/η.

Σκορπιός

Η μέρα προσφέρεται για συναισθηματική ανανέωση και απελευθέρωση από βάρη. Ο Άρης στο ζώδιό σου σε κάνει πιο ισχυρό/ή και δραστήριο/α, αλλά ταυτόχρονα ανυπόμονο/η. Απόφυγε τις υπερβολές και τους χειρισμούς. Μια μικρή υποχώρηση ίσως σου φέρει περισσότερη γαλήνη απ’ ό,τι φαντάζεσαι.

Τοξότης

Οι κοινωνικές και ομαδικές σου επαφές ευνοούνται, όμως το τετράγωνο Άρη-Πλούτωνα μπορεί να φέρει εντάσεις στις επικοινωνίες. Μίλησε καθαρά και αποφύγε να καταπιέσεις απογοητεύσεις. Διόχετευσε την ενέργεια σε κάτι εποικοδομητικό αντί να αφήσεις τους άλλους να σε παρασύρουν.

Αιγόκερως

Η καριέρα σου μπορεί να παρουσιάσει θετικές εξελίξεις, αλλά ανακύπτουν ζητήματα αξιών ή ορίων που σε πιέζουν. Μην αφήσεις το πείσμα και την ανάγκη ελέγχου να σε οδηγήσουν σε συγκρούσεις. Οι απογοητεύσεις δείχνουν τι χρειάζεται θεραπεία και επαναπροσδιορισμό.

Υδροχόος

Σήμερα έχεις έντονη διάθεση για μάθηση, επέκταση και νέα σχέδια. Ωστόσο, το τετράγωνο Άρη-Πλούτωνα σε κάνει να επικεντρώνεσαι υπερβολικά σε έναν στόχο, ίσως εις βάρος άλλων. Αν κάτι δεν προχωρά, κάνε υπομονή· τα συναισθήματα θα σου αποκαλύψουν τι πραγματικά χρειάζεσαι.

Ιχθύες

Οι σχέσεις σου έχουν προοπτική να ανθίσουν, αρκεί να συγκρατήσεις τις παρορμήσεις και να αναγνωρίσεις πιθανά αυτοκαταστροφικά μοτίβα. Ο Άρης σε ωθεί σε νέα πάθη και ιδέες, αλλά το τετράγωνό του με τον Πλούτωνα κρύβει κινδύνους εμμονής. Σκέψου πριν μιλήσεις ή δράσεις, ώστε να αποφύγεις ανεπιθύμητες εντάσεις.

